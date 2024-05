Pattaya soi 6, private security (moonlighting army and police) knock out two British tourists refusing to pay their bill and who attacked bargirls. The security have apologised, (Not sure if that works if your strategy is kicking people in the head). pic.twitter.com/RVcTQD0PKY — ThaiMythbuster (@thaimythbuster) May 28, 2024

תייר בריטי נמצא בתרדמת ונלחם על חייו לאחר שמאבטח בבר בתאילנד בעט בראשו. בסרטון ששותף ברשתות החברתיות נראית המתקפה האכזרית שהתרחשה ביום שישי בערב בבר Helicopters ברובע החלונות האדומים של פטאיה בעקבות מחלוקת על חשבון משקאות.

לפי הדיווחים השומר בכניסה, שלאחר מכן התנצל על מעשיו, עבד לצד שני שומרים אחרים כאשר פרץ ויכוח בין מארחת הבר לבין שלושה גברים בריטים. המארחת אמרה שהגברים העליבו אותה כשאמרה להם שחלק מהחשבון שלהם לא שולם וסירבו להוסיף תשלום. היא אמרה לתיירים שהם למעשה מרמים אותה והתקשרה לשומרים. בסרטוני האבטחה נראה שהתיירים סידרו את החשבון שלהם, אבל אחד מהם דחף את אחד השומרים, וגרם לקטטה לפרוץ ברחוב.

בתיעוד שצולם על ידי עוברי אורח נראים שלושה שומרים מפילים שניים מהגברים הבריטים. אחד התיירים נראה שוכב על הרצפה כשהוא מרים ידיו ומתחנן שיפסיקו. לאחר מכן שומר רץ ובועט בראשו של האיש בעוצמה. הקורבן נראה ללא רוח חיים על הקרקע במשך מספר דקות, ועל פי דיווחים הוא נמצא כעת בתרדמת בטיפול נמרץ.

Horrifying moment two British tourists are viciously beaten by gang of bouncers 'after arguing about the bill' at a bar in Thailand's notorious Pattaya red-light city districthttps://t.co/Xa1xdMVl6A#Soi6 #Pattaya #พัทยา #Thailand pic.twitter.com/RnEtj7fz42 — TaaSaparot (@TaaSaparot) May 27, 2024

מהמשטרה נמסר כי השומרים ננזפו על התנהגותם אך לא נעצרו מאחר שאיש לא הגיש תלונה. שוטר בשם ארת'ון מתחנת המשטרה בעיר פטאיה אמר: "לא ייפתח תיק עד שהם יתלוננו. חיפשנו את התיירים אבל לא מצאנו אותם. אנחנו עדיין בודקים בסרטוני האבטחה כדי לראות מה קרה להם. יש שמועות שהתייר בטיפול נמרץ אבל לא קיבלנו דיווח כזה מבתי החולים בעיר".

השומר שבעט בראשו של האיש דיבר בסרטון ואמר: "לא ידענו את גובה החשבון שהתיירים לא שילמו. הגענו לאחר שהמארחת קראה לנו להגן עליה כי היא פחדה. אני רוצה להתנצל בפני החברה ורשויות פטאיה על כך שהגזמנו בכך שהמשכתי לתקוף את התיירים כשהם היו על הרצפה. פעלתי מתוך עצבים לאחר שהותקפתי. אנחנו חמישה שומרים שעובדים כחלק מקבוצת אבטחה של 28 ברים ברחוב הזה".

British Tourists Assaulted in Pattaya Bar, Action Pending Official Complaint #PattayaTourism #SecurityGuardsAssault #PattayaBarAttack #BritishTouristsInComahttps://t.co/WtoSWoQ8fU — The Thaiger (@ThaigerNews) May 28, 2024

מארחת הבר, סמורן, סיפרה כי שלושת הגברים שילמו לשתי עובדות מין שישתו איתם. היא הוסיפה: "שניים מהתיירים שילמו את חשבונותיהם, אבל השלישי לא שילם והחליף את מושבו מספר פעמים. ביקשתי מהם לשלם את החשבון, אבל התייר בחולצה הלבנה טען שהוא כבר שילם. הסברתי שהכסף הוא תשלום של מישהו שלא שילם ולא החשבון שלו. הם העליבו אותי ואמרו שהבר מנסה להונות אותם, אז הזמנתי את האבטחה ואמרתי להם שהתייר לא שילם את החשבון שלו".

מפקח תחנת משטרת פטאיה, נאווין תירוויט, אמר כי פעולות השומרים הכתימו את דמותה של פטאיה. הם הוזמנו לתחנת המשטרה והתנצלו על "פגיעה בתדמית המדינה". המפקח אמר: "המאבטחים היו צריכים למנוע את המקרה ולדווח על כך למשטרה. כל מי שעובד בתעשייה הזאת חייב לשמור על המזג שלו ולהתמקד במניעת תקריות במקום לתקוף אנשים. מקרים כאלה עלולים לפגוע במוניטין של העיר ולהרתיע תיירים".