אתונה וחלקים רבים אחרים של יוון, כולל כרתים וקלמטה, הפכו אתמול (שלישי) לכתומים כתוצאה מסופת אבק עצומה שהגיעה מאפריקה, השפיעה על איכות האוויר והפחיתה את הראות. סופת החול הניעה מומחי בריאות להזהיר קבוצות פגיעות להישאר בבתיהם או בבתי המלון, כשבאזורים רבים מהמדינה המתוירת מזג האוויר החריג הזה נמשך גם היום, ובימים הקרובים התחזיות צופות גשמים עזים עם בוץ.

הענן הכתום, בשילוב עם הטמפרטורות הגבוהות לעונה, יצרו אפקט דמוי ערפיח המשפיע כאמור על איכות האוויר ומפחית את הראות. התופעה, שכבר פגעה ביוון לפני חודש אם כי בממדים קטנים יותר, נגרמת מגלי אבק עצומים הנעים באמצעות רוחות דרומיות ממדבר סהרה מעבר לים התיכון. הרחובות הסואנים בדרך כלל של אתונה היו שקטים למדי כאשר תושבים ומבקרים חיפשו מחסה בתוך מבנים כדי להימלט מהאובך הכבד.

סופת החול הגיעה ממדבר הסהרה כל הדרך לאתונה. האקרופוליס | צילום: טלי גיל

Discover the stunning images capturing Athens turned orange under the Sahara dust clouds. Learn how the sand-covered streets raise the risk of wildfires in the Greek capital. Check out the photos here: https://t.co/TOhJVV9Vme pic.twitter.com/OQN3anGRPo — TOP X News (@TOPXNews) April 24, 2024

תיירים, רבים מהם ישראלים שהגיעו לאתונה ולאיי יוון כדי לחגוג בהם את חג הפסח, מצאו את עצמם סגורים במקומות הלינה שלהם כאשר אטרקציות סגרו את שעריהם בתגובה לתנאי מזג האוויר הקשים. התפרצותה הפתאומית של סופת החול הותירה מטיילים רבים תקועים, ללא יכולת לחקור את העיר או להמשיך בטיול. סופת החול גם שיבשה במעט את הטיסות, כאשר חלק נדחו או בוטלו עקב ראות לקויה וחששות בטיחותיים. נכון לעכשיו, הסופה והרוחות החזקות עלולות להשפיע על טיסות נוספות, כפי שקרה היום בבוקר באי רודוס, שם טיסה מישראל שהייתה אמורה לנחות הגיעה בסופו של דבר לאי קוס בשל תנאים קשים: "אני נמצאת בשדה, וכרגע המטוס שהיה אמור לנחות עזב לאחר 3 ניסיונות ונחת לפני זמן קצר באי קוס", אומרת ישראלית שנמצאת כעת ברודוס. "עדיין אין מידע מתי ינסו שוב להגיע לרודוס".

כאשר סופת החול החלה להתפוגג בהדרגה בהמשך היום, החלו מאמצי הניקיון כאשר עובדי העירייה פינו פסולת מהרחובות ותושבים יצאו מבתיהם כדי להעריך את הזיהום. למרות ההפרעה, רבים הביעו הקלה מכך שסופת החול לא גרמה לנזק חמור יותר. "השיא היה אתמול אחר הצהריים, וזה יימשך גם בימים הקרובים", אומר יוסי שטורם", תייר ישראלי שנמצא כעת באתונה. "זה חול שמגיע מהסהרה וזה כמו בארץ. בימים כאלה מי שיש לו קשיי נשימה עדיף שיהיה במקומות סגורים וממוזגים. בסך הכל החיים נמשכים ואפילו ראיתי אנשים שתולים כביסה על הגגות".

אתונה התכסתה כולה במעטה של חול | צילום: טלי גיל

— IN ATHENS, GREECE a red-orange mist has swept over the city.



• The source of the colored mist is that sand that has blown across the Mediterranean Sea from Africa, which is turning the sky over the Greek capital a bright red-orange color



Maybe we can do this for Trump's… pic.twitter.com/5RAhH2aGOO — Diligent Denizen (@DiligentDenizen) April 23, 2024

השירות המטאורולוגי היווני הזהיר כי בעוד שסופות חול כאלה נדירות באתונה, הן עשויות להיות תכופות יותר בעתיד עקב שינויי אקלים ודפוסי מזג אוויר משתנים. בעוד העיר מתמודדת עם ההשלכות של אירוע חסר תקדים זה, הרשויות קוראות לתושבים ולמבקרים להישאר ערניים ולהיערך לאפשרות של התרחשויות דומות בשנים הבאות.

הרוחות הדרומיות החזקות במהלך הימים האחרונים עוררו גם שריפות מוקדמות בדרום המדינה. משירות הכבאות נמסר ביום שלישי בערב כי בסך הכל פרצו 25 שריפות ברחבי יוון ביממה האחרונה. שלושה בני אדם נעצרו באי הנופש פארוס בים האגאי בחשד שהציתו שריפה בשוגג אך לא דווח על נזק משמעותי או על נפגעים, והשריפה כובתה במהירות. כזכור, בשנה שעברה התמודדה יוון עם גל שריפות ענק שכילה שטחים עצומים מהמדינה, ובהם גם חלקים באי רודוס שבו שהו עשרות אלפי תיירים.