Heavy rain caused flooding at Canal metro station in Madrid, Spain, on Monday, May 29. Spanish authorities had shut down schools, universities, and daycare centers as a precaution due to the heavy rain.



ברצלונה, איביזה, מדריד: שיטפונות בזק מעוררים אזהרות נסיעה ביעדי נופש פופולריים שיא גשמים הותיר כבישים ותחנות מטרו בספרד מוצפות, מה שהוסיף לבעיות שנוצרו בעקבות בצורת ממושכת. חלקים עצומים של המדינה הוכנסו תחת אזהרה צהובה על ידי המשרד המטאורולוגי של ספרד (AEMET) בגלל הסיכון של גשם כבד וסופות.

מוקדי תיירות וביניהם אנדלוסיה, אליקנטה, ברצלונה, איביזה, מדריד וולנסיה נכללים ב-14 האזורים המושפעים. חלקים מאזור דרום מזרח מחוז מורסיה נמצאים כעת תחת אזהרה כתומה חמורה יותר מפני גשמים. למרות הממטרים הכבדים, ספרד בדרך לקיץ היבש ביותר שלה מאז שנת השיא ב-1961, לפי AEMET.

-" Heavy rain falls & causes flash flooding in Barcelona, Ibiza & Madrid Spain Genesis 6-7/2 Timothy 3World-News Watch https://t.co/Oaw9pTaLun — (Pastor)Jesu's Gabriel PENA(AZ) (@JesusGa05753255) May 30, 2023

אילו חלקים בספרד מושפעים מהצפות?

גשם כבד בשבוע האחרון גרם להרס לאורך חופי הים התיכון של ספרד ובבירה מדריד. באזורים מסוימים ירד יותר גשם ביום אחד ממה שיורד בדרך כלל בחודש שלם.

האזור הדרום-מזרחי של מורסיה נפגע בצורה הקשה ביותר, עם מכוניות שנסחפו ברחובות והצפות של כפרים בעקבות עלייה של מפלס המים בנחלים. הערים וגה דל סגורה וקמפו דה קרטחנה ומזארון - כולן במורסיה - נמצאות כעת תחת אזהרות כתומות. גם עיר הנופש בנידורם צפויה לחוות גשמים כבדים בימים הקרובים.

גם מדריד נמצאת תחת גשם כבד מאז יום חמישי, כשנוסעים נאלצו לחמוק ממים שנשפכו לתחנות המטרו ונהגים ניווטו בכבישים מהירים מוצפים. מים דלפו גם דרך תקרת נמל התעופה של מדריד והציפו את המסלולים.

The rain I saw in Madrid this week was heavier than anything I ever saw anywhere else, torrential and unabating. On the way home Terminal 1 Madrid Airport couldn't cope and the roof leaked with torrents of rain water over a distance of 200 meters. Unreal weather. #ClimateCrisis pic.twitter.com/2GG0MQwYkQ — Meath Birder (@MeathBirder) May 27, 2023

Torrential rains, hailstones flood tarmac at #Madrid-Barajas airport after a prolonged drought.#Rain #Hailstorm #Flood pic.twitter.com/i8S0VTgyUf — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) May 27, 2023

האם בטוח לנסוע לספרד בזמן שיטפונות?

ספרד, כולל האזורים שנפגעו מהגשמים, פתוחה כרגיל לתיירים - אך על המבקרים לנקוט משנה זהירות. גשם כבד עלול להוביל לשיבושים בטיסות וברכבות, לכן מומלץ להקפיד לתכנן את ההגעה לפי האזהרות הקיימות למי שנוסע לאזורים המושפעים ממזג האוויר. כמו כן, רצוי לעקוב אחר אזהרות מזג האוויר של AEMET והתקשורת המקומית לקבלת עדכונים על המצב הנוכחי - במיוחד למי שמתכנן לנהוג במכונית.

הגשמים בספרד הגיעו ימים ספורים לאחר שאזור אמיליה רומניה האיטלקי חווה שיטפונות כבדים שגרמו למותם של 14 בני אדם ואילצו 36,000 להתפנות מבתיהם. הן ספרד והן איטליה התמודדו עם סופות בזק בשבועות האחרונים, עם תקופות ארוכות של בצורת שנשברו על ידי גשמים כבדים.