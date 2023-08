BREAKING: United Airlines agrees to pay $30M to the family of Nathaniel Foster Jr, a quadriplegic man left with significant brain damage after a 'violent' removal from a flight in 2019.



The incident highlights the urgent need for better training and sensitivity in handling… pic.twitter.com/MGSLBVUvG6 — Daily Newj (@DailyNewj) August 25, 2023

בהחלטה תקדימית, יונייטד איירליינס הסכימה להסדר של 30 מיליון דולר (כ-115 מיליון שקל) שתשלם למשפחתו של נתנאל, NJ, פוסטר ג'וניור, גבר בעל נכות קשה שסבל מנזק מוחי משנה חיים כתוצאה מפגיעה שהתרחשה אצלו ביציאה מהמטוס של החברה.

ב-8 בפברואר 2019, פוסטר בן ה-26 – שכבר הסתמך על כיסא גלגלים, מכשירי הנשמה וצינור חמצן לקנה הנשימה – ירד מטיסת יונייטד אקספרס מסן פרנסיסקו למונרו, לואיזיאנה. המשפחה, שהייתה בדרך להלוויה, טענה שתהליך היציאה מהמטוס קיבל תפנית נוראה כאשר חוסר זהירות של מפקח הרמפה גרם לפוסטר לפציעות קשות, כפי שדווח באינדיפנדנט הבריטי.

על פי המסמכים והדיווחים של בית המשפט שנחקרו על ידי רויטרס, משפחתו של פוסטר האשימה את מפקח הרמפה בכך שדחף אותו בכוח במהלך היציאה מהמטוס, הוביל לכך שגופו החליק קדימה ולאחר מכן הוא נפל לאחור על הרצפה. המשפחה טענה שהמעשה התוקפני הזה גרם לנזק מוחי קטסטרופלי והותיר את פוסטר במצב של צמח, ללא יכולת לדבר, לאכול מזון מוצק או לחיות באופן עצמאי, כפי שנחשף על ידי Insider.

The family of Nathaniel Foster Jr., a quadriplegic vent user who incurred brain damage on a United Airlines flight, has been awarded $30 million in a settlement. https://t.co/1pLK0wVk9B — United Spinal (@UnitedSpinal) August 25, 2023

לאחר ששמעה את בנה לוחש את המילים "אני לא יכול לנשום", אמו, פמלה פוסטר, ביקשה סיוע רפואי דחוף. מצבו הידרדר במהירות, וכתוצאה מכך נגרם לו דום לב. התקרית הובילה לירידה משמעותית בתוחלת חייו של פוסטר, כאשר תוחלת חייו המוערכת כבר מוגבלת ב-39 שנים וכעת הצטמצמה עוד יותר ל-31.5 שנים.

לאחר יותר מארבע שנים של הליכים משפטיים, הושגה פשרה בסך 30 מיליון דולר בין יונייטד איירליינס למשפחתו של מר פוסטר. ההסדר, הכולל 12 מיליון דולר שהוקצו עבור הוצאות משפט ו-3 מיליון דולר לכיסוי לעלויות נלוות, עדיין ממתין לאישור סופי מבית המשפט.

יונייטד אמרה זאת בהצהרה על ההסדר כי "העדיפות העליונה שלנו היא לספק טיסה בטוחה לכל לקוחותינו, במיוחד אלה הזקוקים לסיוע נוסף או שימוש בכיסא גלגלים. אנו שמחים לספר כי עניין זה הוסדר".