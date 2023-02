ימים לא פשוטים עוברים על אחת מחברות התעופה הגדולות והמוערכות בעולם - לופטהנזה הגרמנית, שבבעלותה גם חברות התעופה אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס וסוויס אייר.

זה התחיל ביום רביעי האחרון (15.2) עם בעיות טכניות שגרמו לקריסת המחשבים ששיתקו את התנועה האווירית של חברת התעופה וגרמו לאלפי ביטולי טיסות מסביב לעולם, כולל מישראל. זה המשיך ביום שישי (17.2) עם שביתה כללית של עובדים ב-7 נמלי תעופה שונים ברחבי גרמניה, מה שהוביל לביטול של כ-1,300 טיסות, גם הפעם זה כלל טיסות מישראל ואליה.

Lufthansa has canceled more than 1,300 flights scheduled for Friday https://t.co/VLWVIMNzDa — CNN (@CNN) February 17, 2023

נכון לעכשיו, נראה שכל התקלות הנקודתיות נגמרו וטיסות החברה חזרו לסדרן. יחד עם זאת, על פי דיווחים ברויטרס, הבעיות של חברת התעופה הגרמנית רחוקות מלהסתיים. בתוך כך, שבועון העסקים הגרמני WirtschaftsWoche פירסם כי החברה מתכננת לבטל או לשנות 34,000 טיסות שכבר מופיעות בלוח הקיץ. חברות התעופה יורוווינגס וסוויס אייר, עלולות להיות אלה שיספגו את השינויים המשמעותיים ביותר.

גורם בלופטהנזה צוטט כאומר ש"לופטהנזה שינתה את לוח הטיסות שלה לקיץ 2023 מפרנקפורט וממינכן. לא ניתן עדיין לקבוע את כמות הנזק המדויקת היות ובכל יום ניתן להוסיף עוד ביטולים ושינויים". כדאי לעקוב.

Lufthansa to cancel 34,000 flights in summer schedule - WirtschaftsWoche https://t.co/vCvXZT2Qpc pic.twitter.com/CaEbJix4dQ — Reuters (@Reuters) February 16, 2023