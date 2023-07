ישראלי כבן 50 נהרג אתמול בשעות הצהרים בתאונת צלילה סמוך לאי גוזו. הישראלי הגיע יחד עם כמה מחבריו לטיול באי שמושך אליו חובבי צלילה בגלל שנחשב זול יחסית ויש בו אתרי צלילה רבים.

על פי דיווח באתר חדשות מקומי, הישראלי צלל יחד עם כמה מחבריו באתר הצלילה 'צירקאווה' (Ċirkewwa) הסמוך לנמל ממנו יוצאת מעבורת לאי גוזו. בשלב מסוים' ומסיבה שטרם הובvרה לחלוטין' הוא חש ברע. כאשר חבריו הבחינו שהוא אינו עולה מעל המים הם צללו ומשו אותו החוצה כשהוא במצב קשה וללא הכרה.

הוא פונה לבית החולים מקומי בולטה, בירת האי, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הרשויות במלטה פתחו בחקירת נסיבות המקרה בניסיון להבין מה גרם לו למצוא את מותו באתר הצלילה.

דיווח על מותו של הישראלי הועבר למשרד החוץ הישראלי המסייע למשפחתו בהטסת הגופה לארץ. "יש לאחרונה נהירה גדולה של ישראלים למלטה כי היא נחשבת יחסית זולה ליעדים אחרים. הנמל שבו טבע הישראלי הוא המקום שממנו יוצאת המעבורת לאי גוזו. יש שם מועדון צלילה וחובבי צלילה ישראליים מגיעים למקום לצלול . יש מערות קריסטל מדהימות", הסבירה איריס בן-שבת, מדריכת טיולים למלטה.

Diver dies after finding himself in difficulty in Ċirkewwa https://t.co/cMvWWtBkwc pic.twitter.com/fp8k9SbRMs — MaltaToday (@maltatoday) July 5, 2023

האירוע הקשה מצטרף לעוד אירועים שהתרחשו לאחרונה, בהם ישראלים נהרגו במהלך חופשה בחו"ל. בתוך כך, לפני 4 ימים נהרגה ילדה בת 6 בתאונת אופנוע ים בקפריסין. לפני שבועיים דיווחנו על רוכב אופנוע שנהרג במהלך חופשה ביוון. לפני כחודש וחצי נהרגה צעירה ישראלית לאחר שהטרקטורון שלה התנגש בעץ באי סנטוריני.