בשנים האחרונות באלי, האי המהמם של אינדונזיה, פותח את שעריו יותר ויותר למערב. לאחרונה אף דווח שישראלים יוכלו להגיע לכאן, לאחר שעד היום הדבר היה אסור. תוסיפו לזה את החופים המדהימים, המחירים הזולים והתרבות המקומית עם שלל המקדשים והנופים, ותקבלו אי שמוצף במיליוני תיירים בכל שנה. >> לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש אך עם התיירים מגיעים גם העצבים. גורמים רשמיים בבאלי דורשים כעת לרסן את כמויות התיירים שמגיעים למקום בגלל חוסר הכבוד שהם מפגינים במקומות הציבוריים והקדושים. פוליטיקאים מקומיים טוענים שהפתיחות הרבה למערב היא זו שגרמה לכך שאיכות התיירים ירדה. המקום המהמם מושך אליו מיליוני תיירים בשנה. חוף בבאלי | צילום: Cocos.Bounty, shutterstock "בגלל שאנחנו פתוחים יותר מדי עם תיירים, מגיעים לכאן אנשים שונים ממה שהיו מגיעים בעבר", טען סגן מושל באלי, אייס קוק. בתוך כך, ממשלת המדינה הודיעה שתבחן מחדש את ההתנהלות עם כמויות התיירים ותשקול לאפשר ביקור במקדשים המקומיים בליווי בלבד. במרבית המקומות הקדושים בעולם ישנם כללים מאוד ברורים לגבי קוד לבוש והתנהגות, ונראה שההפרה שלהם זה הדבר העיקרי שמפריע למקומיים בבאלי. על פי אתר חדשות מקומי, לאחרונה דווח על מקרה חמור בו תייר מדנמרק הצטלם בצורה מבזה במקדש Luhur Batukaru, אתר עלייה לרגל חשוב במדינה, כאשר הוא מטפס על הכס הקדוש שאמור כמובן להישאר ריק. היות וחילול הקודש הוא פשע באינדונזיה, הרשויות עדיין מנסות לאתר את התייר שגרם למהומה במדינה. View this post on Instagram A post shared by Channel Bali dan Nasional (@balichannel) on Apr 17, 2018 at 10:19pm PDT מוקדם יותר השנה, התקשורת המקומית פרסמה סרטון נוסף בו נראה תייר מספרד בזמן שהוא מטפס על אחד מהקירות החיצוניים של מקדש. אותו תייר דווקא נמצא במהרה והוא פירסם התנצלות פומבית. לכל אלה קדם מקרה בשנת 2016 בו תיירת הצטלמה בביקני בסמוך לדלת הכניסה של מקדש אחר. למרות כל המקרים הללו, התיירות כמובן חשובה לתושבי המקום, היות ומדובר במקור הכנסה לא מבוטל. בשנת 2017 ביקרו בבאלי חמישה מיליון תיירים ובשלטונות צופים ששנת 2018 תסגר עם כ-7 מיליון. בשנה שעברה התיירות במקום נפגעה בעקבות התפרצות הר געש שדרשה פינוי מיידי של כ-100 אלף אנשים ובאי יודעים גם להעריך את חשיבותם של הנופשים שמגיעים. הרשויות מנסות כעת למצוא את הנוסחה הנכונה כך שהתיירים ימשיכו להצמיח את כלכלת המדינה אך לא יפגעו בקדושת המקום. "המקדשים חיייבים להישמר היות והם הרוח התרבותית של באלי", טוען קוק. {title}





