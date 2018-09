"זה היה גן עדן שכולו גיהנום. אני וכל המשפחה שלי הרגשנו אבודים. לא היה עם מי לדבר. מזל שיצאתי בלי פגע. עבורי זו הייתה טראומה קשה מאוד", תיאר משה טקו את מה שעבר עליו ועל משפחתו במהלך החופשה שכל כך חיכו לה ושילמו עליה הרבה כסף.

>> לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש

לפני כשבעה חודשים טקו ו-25 מבני משפחתו הזמינו נופש בקלאב מד נפיטיה שבאיטליה. "זה לוקשיין מדהים. אחד המקומות הכי יפים בעולם ובכל זאת, עברנו סיוט אחד גדול", טוען טקו. "הגענו לחגוג לדוד שלי מבלגיה יום הולדת. הימים הראשונים היו שקטים ונעימים אבל ההמשך היה מהגרועים בחיי". "מישהו חייב לבדוק את מה שקרה". המשפחה המורחבת בזמן החופשה | צילום: באדיבות המצולמים

הבלגן התחיל ביום החמישי לחופשה. לדברי טקו, צוות הבידור של המלון מעלה מידי יום מופעים וכל אורח מחליט לאיזה מופע ללכת. "נכנסו לתיאטרון בקלאב מד מקום מושקע ביותר. התיישבנו בשורה הראשונה. מאחורינו ישבו שלוש נשים צרפתיות. הן נכנסו עם כוסות אלכוהול והפריעו למופע. הן בעטו בכיסאות שלנו, התנהגו בצורה וולגרית ופראית. ביקשתי שיפסיקו אבל הן צחקו כמה דקות ושפכו לי כוס וודקה על הגב. ביקשתי מאחת מהן שתפסיק להציק לנו אבל היא צרחה עליי שאני אסתום את הפה וששפכה עליי את האלכוהול בטעות. לא היו במקום מאבטחים של המלון ולא סדרנים. זו הייתה תחושה לא נעימה שכל אחד עושה מה שבא לו".

וזה ממש לא נגמר כאן. לטענת טקו, השיא היה כאשר ביום שלמחרת הגיע עם בני משפחתו לחנות בקלאב לרכוש כל מיני צעצועים ומשחקים לילדי המשפחה. "פתאום מישהו תפס לי את הכתף מאחורה. טיפוס שנראה מאיים, כמו מאפיונר צרפתי. זה היה מבהיל. לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. הוא שאל אם אמרתי אתמול לאשתו משהו וביקש שאבוא איתו הצידה. פחדתי על החיים שלי. לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. אני סולד מאלימות ולכן ניסיתי להבין מה הבעיה ולא להתעמת איתו".

A post shared by Club Med Napitia (@clubmednapitia) on Jul 29, 2017 at 1:47am PDT

האורח הצרפתי כבן 40, היה נחרץ באיומיו. "הוא אמר לי: 'בוא איתי הצידה. תסיים פה בחנות אני הולך לחכות לך, ואני אבוא לך מהצד, יא חתיכת הומו. אני הולך להרוג אותך'". לדברי טקו, אמו ובני משפחתו ששמעו את האיומים כלפיו הגיעו למקום וביקשו מהאיש שיעזוב אותו לנפשו.

"הוא הסתכל עליי ואיים לרצוח אותי. מאפיונר של ממש. בכל הזמן הזה לא היו מאבטחים, לא מצלמות אבטחה, או מישהו שיבוא לעזור לי ולטפל באיש המאיים. מישהי אחת שראתה את מה שקורה התקשרה לאבטחה כדי שיגיעו למקום", טוען טקו. "מאותו הרגע פחדתי לצאת החוצה שהאיש לא ירצח אותי. נשארתי כלוא בחנות, התערבבתי עם האנשים שלא יאתר אותי".

"אחרי כמה דקות הגיעו כמה מאבטחים של הקלאב מד והם זיהו את האורח המאיים. אחד מהם היה זה שדואג לרווחת האורחים ובודק שהם נהנים, וביקש לא להזמין משטרה ושנפתור את העניין בינינו. הוא אמר לי שהאיש בעייתי, שלא נתייחס אליו ברצינות ושגם יום קודם עשה בלגן", טען טקו בסערת רגשות. "לא היה חשוב להם שמישהו מאיים לרצוח אותי. במקום להגן עליי ולהזמין משטרה פשוט ניסו לסגור את העניין בשתיקה. הרגשתי חסר אונים. הסתגרתי בחדר שלי כמה שעות כדי לא לצאת החוצה מחשש שהוא ייפגע בי".

"התנהלות עובדי המקום מחייבת חקירה מעמיקה. מה היה קורה אם אותו אורח היה עושה לי משהו, גם את זה אם היו מנסים להעלים? אני לשם לא נוסע יותר". לדבריו, בכוונתו להגיש תביעת פיצויים נגד קלאב מד על החוויה שעבר. "נהרסה לי החופשה. עד עכשיו אני בחששות ובפחדים ממה שעבר עליי. במקום להזמין משטרה ולטפל באורח שאיים על חיי, הנהלת המקום העדיפה להשתיק את המקרה ואני ממש לא מתכוון לעבר על זה בשתיקה.

מקלאב מד ישראל נמסר: "צר לנו שבין מר טקו ובין אורח נוסף, התקיימו מספר ויכוחים. קלאב מד מאבטחת את מועדוניה על ידי צוות אבטחה מקצועי, דבר שאינו מתיישב עם האמור בפרסומו של מר טקו. גם לאחר בחינת העניין מול הגורמים המוסמכים לנושא זה במועדון בו שהה מר טקו עולה כי מנהל המועדון טיפל במקרה באופן אישי ובצורה מקצועית, אולם זכה לשיתוף פעולה מוגבל מצד הלקוח. יצוין כי אירוע זה, שצר כי כלל אירע, הסתיים בחילופי הדברים שציין מר טקו בפוסט שפירסם.

קלאב מד מייחסת חשיבות רבה לנושא בטיחות בכלל ולקוחותיה בפרט. קלאב מד תמשיך להעניק לכלל לקוחותיה חווית אירוח ייחודית ויוקרתית תוך מתן שירות מצוין ללקוחותיה ושמירה על שלומם בכל האמצעים הנדרשים".