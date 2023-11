An aggrieved passenger has claimed that American Airlines bumped his girlfriend from first class so an off-duty pilot could take her seat — after claiming that the seat was broken. https://t.co/9NR8kPk4U7 pic.twitter.com/d2dbTDAnuJ — New York Post (@nypost) November 13, 2023

נוסע זועם טען שחברת התעופה האמריקנית אמריקן איירליינס הזיזה את חברתו מהמחלקה הראשונה כדי שטייס שאינו בתפקיד יוכל לשבת במקומה – לאחר שנאמר להם שהמושב שבור. הוא פירט אודות האירוע בפוסט ב-X, לשעבר טוויטר. בשבוע שעבר נוסעת אחרת התלוננה על חברת התעופה שאסרה על בן זוגה לטוס שנחשד בהונאה בעקבות שדרוג שלו למחלקה הראשונה על ידי סוכן של החברה.

"אתם נוראיים", אמר ג'ייק וויליאמס בפוסט לחברת התעופה וסיפר כיצד דייל הקרקע שידרג אותו ואת חברתו בעת העלייה למטוס. לאחר שכבר התיישבו במושבים החדשים שלהם, דיילת פנתה לנוסעת ואמרה לה שהיא תיאלץ לעבור למושב אחר במחלקת התיירים מכיוון שהמושב במחלקה הראשונה שבור והעניין יכול להוות סכנה בטיחותית. כאמור, ברגע שהנוסעת עברה למושב אחר בלית ברירה, התיישב במקומה טייס שלא בתפקיד שהיה במטוס.

וויליאמס צילם את הטייס שהתיישב במושב במקום חברתו ואמר: "הנה הטייס שהתיישב במושב השבור שממנו העיפו את החברה שלי". באופן מפתיע, המגיבים צידדו ברובם המוחלט בחברת התעופה. "תאר לעצמך שאתה בוכה על על כך שלקחו לך את השדרוג החינמי שלך", ביקר אחד המגיבים את הנוסע בעמוד Hope@AmericanAir בטוויטר. הוא פנה לחברת התעופה וכתב להם "שימו לב ולעולם אל תציעו לו שדרוג חינם נוסף".

הטייסים מקבלים מושב במחלקה הראשונה כשהם לא בתפקיד. אמריקן איירליינס | צילום: Santiparp Wattanaporn, shutterstock

גולש עצבני אחר כתב: "מתבכיין על שדרוג. אני מקווה שיאסרו עליך לטוס עם החברה לכל החיים. זו הסיבה שחברות התעופה לא נותנות שדרוגים – בגלל אנשים כמוך!". גולשים אחרים תהו מדוע הנוסע לא התנהל כמו ג'נטלמן ונתן לחברה שלו לשבת במושב שלו במחלקה הראשונה. "גבר אמיתי היה מציע את מקומו לחברה שלו ואז עובר למושב במחלקת התיירים", כתב אחד מהמגיבים.

נציג שירות לקוחות של חברת התעופה פנה אל הנוסע וביקש ממנו לדבר איתו באופן פרטי. "אוי, היינו רוצים לבחון את העניין לעומק. נא צור קשר בתיבת ההודעות הפרטית שלך".

לעתים קרובות טייסים במדים יושבים בין נוסעים כי הם מקבלים תשלום כדי לטוס לנמל תעופה אחר לעבודה למרות שהם לא בשירות פעיל, לפי בלוג הטיולים A View From the Wing. בניגוד לאנשי צוות אחרים שטסים במחלקת תיירים, טייסי אמריקן איירליינס זוכים לטוס במחלקה ראשונה עקב חוזה של איגוד הטייסים. ההיגיון הוא שמקומות הלינה הנוחים מאפשרים לטייסים לנוח טוב יותר לפני העבודה. בהתאם לכך, הטייסים מקבלים עדיפות על פני נוסעים בכל הנוגע לשדרוגים.