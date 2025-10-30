טרגדיה במדריד: אוהד ישראלי לקה בדום לב וקרס במהלך משחק כדורגל – מותו נקבע במקום
במהלך משחק הקלאסיקו שנערך ביום ראשון באצטדיון הסנטיאגו ברנבאו במדריד בירת ספרד, יגאל ברודקין, ישראלי בן 50 ואוהד ריאל מדריד, קרס ביציע בעקבות דום לב פתאומי. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה אך נאלצו לקבוע את מותו. מועדון האוהדים הרשמי בישראל הודיע כי במשחק הקרוב של הקבוצה תיערך הנצחה לזכרו בהאנגר 11 בתל אביב
יגאל ברודקין, אוהד מושבע של ריאל מדריד, טס למשחק הקלאסיקו שנערך ביום ראשון באיצטדיון הסנטיאגו ברנבאו. במהלך המשחק הוא לקה בדום לב פתאומי, וכוחות רפואה שנכחו באצטדיון הוזעקו למקום לטפל בו וביצעו מאמצי החייאה מיידים, אך לא הצליחו להציל את חייו.
"פנייה מדרידיסטה ישראל", מועדון האוהדים הרשמי של ריאל מדריד, פרסם בעמוד הפייסבוק את ההודעה על מותו הטרגי של ברודקין. בנו, שון, ספד לאביו: "אבי היה אוהד מושבע של ריאל מדריד משנת 2009. הוא העביר את אהבתו למועדון לכל אחד מאיתנו, כל משפחתנו מדרידסטים נלהבים. אני נושא איתי כל יום קעקוע של הקבוצה על גופי כסמל לקשר העמוק ולהערצה שלנו כמשפחה לקבוצה. במהלך השנים, אבי הגשים חלום, הוא לקח כל אחד מבניו, וגם את אמי מספר פעמים, למדריד כדי לצפות בריאל משחקת. הטיולים והחוויות הללו היו בין הרגעים המאושרים בחייו".
שון המשיך ואמר כי "במהלך המשחק, מיד לאחר החמצת הפנדל של אמבפה, אבי לקה בדום לב פתאומי בתוך האצטדיון. למרות מאמצי החייאה, לא ניתן היה להחיותו. עבור משפחתנו ריאל מדריד לא הייתה רק קבוצה, אלא קשר משותף, תשוקה לכל החיים שאיחדה אותנו. הקבוצה תמיד הייתה ותישאר חלק מי שאבי היה וממי שאנחנו".
בהודעה של מועדון האוהדים הרשמי של ריאל מדריד בישראל נכתב כי ביום שלישי הקרוב, בהקרנת המשחק של הקבוצה נגד ליברפול בהאנגר 11 בתל אביב, ייערך אירוע מיוחד לפני שריקת הפתיחה כדי לחלוק כבוד מיוחד לברודקין.