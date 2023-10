Bed bugs seen crawling over seats on Paris trains and buses as France battles a bed bug invasion. pic.twitter.com/XnwcrQgVax — Project TABS (@ProjectTabs) October 2, 2023

חלקים גדולים מצרפת נאבקים כעת במגפת פשפשי המיטה כשהמזיקים ככל הנראה אורבים על מושבים באזורים ציבוריים שונים ואפילו ברכבת המטרו העמוסה. צילומים של החרקים מוצצי הדם החלו לעלות לרשתות החברתיות, והובילו לבהלה בקרב התושבים והתיירים, ולפרסום אזהרה מצד הרשויות. כל זאת בזמן אירוע שבוע האופנה שאמורים להסתיים היום (שלישי), כשהחשש הוא שהמבקרים הזרים יעזבו את צרפת, ובעיקר את פריז, ויישאו איתם את המזיקים חזרה למדינותיהם.

ההערכות מדברות על כך שמכת הפשפשים בצרפת החלה למעשה כבר בתחילת חופשת הקיץ. בחודש אוגוסט עלה לכותרות מקרה שבו אישה שבילתה באחד מבתי הקולנוע בעיר נעקצה באופן חמור על ידי פשפשים. על פי העיתון היומי Le Parisien, על האישה נאמר כי ספגה עקיצות מרובות מישיבה על מושב שורץ פשפשי מיטה. כתוצאה מכך גברו הדיווחים על מקרים דומים – מספר גבוה של בתי קולנוע בבירת צרפת הוגדרו כשורצים בפשפשים, ואלו נאלצו לפעול באופן מידי כדי להיפטר מהמזיקים. אומרים כי המושבים נוקו בקיטור חם ולאחר מכן נעשה שימוש בכלבי רחרוח מאומנים כדי לבדוק את הצלחת אמצעי הבקרה. אבל זה לא עצר את הבעיה, צרפת כולה מתמודדת כעת עם מכת פשפשים של ממש.

Watch: France is racing to eradicate the bed bugs in Paris that have infested the metros, airport, cinemas, and the wider city ahead of hosting the Summer Olympics next year.#BedBugs #Paris #France #Olympics pic.twitter.com/xHfcOs3oN1 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 3, 2023

בימים האחרונים, משתמשים ברשתות החברתיות העלו סרטונים המציגים פשפשים על מושבים ברכבות SNCF של חברת הרכבות במדינה. סרטון אחד הציג את הפשפשים ששורצים על רכבת TGV שמחברת בין פריז למרסיי. לפני מספר ימים נהג רכבת בקו 8 בפריז אמר בראיון לעיתון Le Figaro כי גילה פשפשים בתא הנהג שלו. RATP, המפעילה תחבורה ציבורית מקומית בפריז, לא רצתה לאשר את הממצא באופן רשמי לשאלת העיתון. הרכבת התחתית שהושפעה לכאורה הוצאה מיד משירות ונבדקה על ידי חברה מתמחה. החשד נלקח בחומרה רבה, אך עד כה "לא נמצא מקרה מוכח של פשפשים", על פי הדיווחים.

Blood-sucking bed bugs are crawling all over Paris as video shows 'invasion'https://t.co/FA43PcMnql — •Mairead• (@RayMairead) October 1, 2023

פשפשי מיטה אותרו גם באחת האטרקציות המובילות בצרפת בפרט ובעולם בכלל - פארק השעשועים דיסנילד פריז. אורחים ברחבי הפארק ובעיקר במלונות טוענים כי גם לשם הגיעו הפשפשים: "חזרתי לפני יממה, וכן, נעקצנו על ידי פשפשים. המלון נתן לנו חדר אחר אבל הם אמרו לנו שזה מאוד נפוץ עכשיו". מבקר אחר ציין הוא ביקר במקום במהלך חודש ספטמבר ו"יש לי גירודים מאז שהגעתי הביתה", הוא אומר ומוסיף, "היו עקיצות קטנות על כולנו. אני מנחש שהפשפשים הם הסיבה".

המצב הפך כל כך גרוע עד שחלק מהאורחים מבטלים את חופשתם בפארק דיסנילנד פריז, "הרגע ביטלתי את הטיול שלי. הייתי מוכן לנסוע גם בתחילת נובמבר אבל עם המצב הזה אני לא ארגיש בטוח להיות שם. אני מעדיף ללכת מתישהו בעתיד – ברגע שהם ישלטו על המצב (אני מקווה שהם יצליחו). אני פשוט מרגיש ששלושה שבועות זה לא מספיק זמן כדי שתהיה להם תוכנית להילחם בתופעה. אבל זו 'מזכרת' שאני בהחלט לא רוצה לקחת הביתה".

דיווחים על התפשטות פשפשים בדיסנילנד פריז | צילום: Ferreiro, shutterstock

עיתוי רע למשבר הפשפשים בפריז

בשבוע האחרון הגיעו אל פריז תיירים מכל עבר כדי להשתתף באירועי שבוע האופנה שמתקיים בימים אלה בבירת צרפת. כמו כן, המדינה שעתידה לארח את המשחקים האולימפיים והפראלימפיים בקיץ 2024, משקיעה מאמצים רבים בתכנון אינטנסיבי לקראת האירוע הענק שצפוי למשוך כמיליון מבקרים לפריז.

על מנת להדגיש את הנפיצות של הבעיה, על פי דיווח בגרדיאן הבריטי, נציגי עיריית פריז כתבו לראש הממשלה אליזבת בורן בדרישתם להקמת כוח משימה לאומי למלחמה במגפת פשפשי המיטה. לפי הגרדיאן, עמנואל גרגואר, סגן ראש עיריית פריז, הביע דאגה בעיתונות הצרפתית: "פשפשים הם בעיה של בריאות הציבור ויש להכריז עליהם ככאלה. המדינה חייבת להפגיש בדחיפות את כל בעלי העניין הנוגעים בדבר כדי להפעיל תוכנית פעולה התואמת את הנגע הזה בזמן שצרפת מתכוננת לארח את המשחקים האולימפיים והפראלימפיים ב-2024, אמר גרגואר והוסיף, "אף אחד לא חסין".

העיר עתידה לארח את המשחקים האולימפיים בקיץ 2024 | צילום: Delpixel, shutterstock

המלצות לתיירים בביקור בצרפת ובחזרה הביתה

מומחים מדגישים כי החרקים הקטנטנים יכולים לשרוץ כמעט בכל מקום, לא רק במיטת מלון, אלא גם במטוס. ואפילו לא צריך לנסוע – פשפשי המיטה אוהבים לארוב למשל ברהיטים יד שנייה, מזוודות או תיקים.

לנופשים בצרפת מומלץ כיום לא לשבת בתחבורה ציבורית או להישען על בדים. אם אתם מתארחים בבית מלון או בסוג אחר של אירוח וחושדים שיש במקום פשפשים, מומלץ לבחון מקרוב את מקומות המסתור האופייניים למזיקים. זה כולל את הסדינים, פינות המזרנים ובעיקר קיפולי בד. כמו כן, יש להסיר כל מגני מזרון או כיסויים שמונחים על המיטה.

פשפשי המיטה בדרך כלל עוברים ממקום למקום מבלי שנשים לב, מה שעלול לגרום לנופשים תמימים לשאת אותם בבגדיהם או במזוודה חזרה לביתם. לאחר שנמצאו בבית, רק מדבירים מקצועיים יכולים להיפטר מפשפשים בצורה אמינה. בשל כך, בהגעה הביתה רצוי לפרוק מזוודות ותיקים בחדר הרחצה, הרחק מבדים ורהיטים. כך מתקבלים סיכויים הטובים ביותר לאיתור פשפשים בלי להסתכן בהתפשטותם ברחבי הבית.