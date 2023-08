A flight to Mallorca was hit by severe turbulence after getting caught up in a powerful storm.



The pilot said the plane was thrown around by cross winds of 80mph



במהלך סוף השבוע הוכה האי מיורקה ברוחות חזקות וגשם שוטף שגרמו לכאוס בגן העדן הספרדי. ספינת תענוגות וספינת משא התרסקו במזג האוויר הנורא ותיירים באתר נופש נלכדו כאשר חפצים עפו באוויר.

אסטלה אורטס הייתה אחת הנוסעות שטסו מעל האיים הבלאריים כשהסופה פגעה. "הרגשתי פגיעה. כשהרגשתי שאנחנו נופלים בחדות, התחיל לי התקף חרדה, הרגליים והידיים רעדו, זה היה מצב שלא יכולתי לשלוט בו, היכולת להציל את עצמי לא הייתה תלויה בי וזה יצר אצלי אפילו יותר חרדה," מסבירה אסטלה. "התחלתי לבכות עד כדי כך שעצמתי עיניים וחשבתי שהיום אני אמות. זו הייתה הפעם הראשונה בחיי שעברה לי בראש מחשבה כזו".

אורטס הסבירה כיצד בתחילת הטיסה המטוס היה נתון לחלק קטן של מערבולת שפתאום הפכה להרבה יותר קשה. "המטוס התחיל לצנוח. אנשים וילדים צרחו, היו כאלה שהקיאו, לא יכולתי שלא לבכות. אני לא יודע כמה זמן הרגע הזה נמשך אבל זה הרגיש כמו נצח. עד שהטייס הצליח לייצב את המטוס, זה היה כמו רכבת הרים", היא נזכרת.

The terrifying winds storm in Mallorca of Balearic Islands, Spain (27.08.2023)



הטייס ניגש ברמקול ואמר כי המטוס טולטל על ידי רוחות של 130 קמ"ש שגרמו לנחיתה בלתי אפשרית. "המטוס עשה שתי הקפות מסביב לאי אבל אי אפשר היה לרדת. פתאום הפסקנו לראות את האי והתחלנו לעלות למעלה שוב. הטייס החליט שהאופציה הכי טובה היא לחזור לאליקנטה שממנה יצאנו", ממשיכה אורטס.

לאחר שנחתו בבטחה, אורטס שיתפה צילומים מהטיסה שבה ניתן לראות נוסעים נזרקים מסביב לתא וצועקים באימה. היא מוסיפה: "כשהטייס הצליח לייצב את המטוס, הוא עדיין היה די עצבני כי לקח לנו הרבה זמן לחזור לקרקע. ברגע שפגענו בקרקע יכולתי לנשום לרווחה".

צילומים שצולמו באי הראו עד כמה חמורה הייתה הסופה וכמה כאוס היא גרמה. בסרטון אחד ניתן לראות כיסוי מסוג כלשהו עף באוויר ומתנפץ על צדו של מלון. בינתיים, מבלים בחוף נאלצו לברוח כשכסאות נוח ושמשיות התפזרו סביבם. דיווחים מקומיים אמרו שאישה הרה נאלצה להתפנות לבית החולים לאחר שנפגעה בשלט, ובמספר אזורים נעקרו עצים, נחסמו כבישים ונגרם כאוס ברחבי האי.