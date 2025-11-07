ממשיכים להסתבך: ישראלי נעצר עם תחמושת בתאילנד
מחסנית עם 29 כדורים אותרה ברשותו של ישראלי בן 25, שנעצר אתמול אחרי שנחת בנמל התעופה הבין-לאומי של פוקט. מעצרו מגיע יממה בלבד לאחר שבני זוג ישראלים נתפסו מקיימים יחסי מין לעיני תיירים בקופנגן
ישראלי בן 25 נעצר אתמול (חמישי) בנמל התעופה הבין-לאומי של פוקט, תאילנד, אחרי שתחמושת אותרה בתיק שלו במהלך השיקוף. לפי התקשורת המקומית המשטרה הוזעקה למקום אחרי שנמצאו במזוודה השחורה שלו 29 כדורים במחסנית.
הצעיר נעצר על ידי המשטרה המקומית לאחר שקיבל מידע על זכויותיו והואשם בהחזקת תחמושת בלתי חוקית. הוא צפוי לעמוד להליך משפטי אולם בשלב הזה לא נמסרו פרטים ממשרד החוץ.
המעצר של הישראלי אתמול מגיע יממה בלבד לאחר שהרשויות בתאילנד הודיעו על מעצרם של בני זוג ישראלים שנעצרו לאחר שנתפסו מקיימים יחסי מין, לאור יום ולעיני תיירים אחרים, סמוך למפל באי קופנגן. תיירים שהיו במקום תיעדו אותם והפיצו ברשתות, במה בגרר גל תגובות זועם במדינה. הם הודו בהמשך כי הם אלה שבתיעוד, הודאה שבעקבותיה הוחלט להגיש נגדם כתב אישום בגין ביצוע מעשה מגונה בפומבי.