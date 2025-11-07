ממשיכים להסתבך: ישראלי נעצר עם תחמושת בתאילנד

ישראלי בן 25 נעצר אתמול (חמישי) בנמל התעופה הבין-לאומי של פוקט, תאילנד, אחרי שתחמושת אותרה בתיק שלו במהלך השיקוף. לפי התקשורת המקומית המשטרה הוזעקה למקום אחרי שנמצאו במזוודה השחורה שלו 29 כדורים במחסנית.

הצעיר נעצר על ידי המשטרה המקומית לאחר שקיבל מידע על זכויותיו והואשם בהחזקת תחמושת בלתי חוקית. הוא צפוי לעמוד להליך משפטי אולם בשלב הזה לא נמסרו פרטים ממשרד החוץ.

צילום: באדיבות: תחנת המשטרה סאקו, פוקט