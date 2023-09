No access in or out of #BurningMan after storm — conditions are bordering on disaster with over 70,000 people currently trapped, told to shelter-in-place and conserve resources after rains turned the playa into an undrivable mud pit overnight.



This is a developing story. pic.twitter.com/0AWGEMzAjZ — Festive Owl (@TheFestiveOwl) September 2, 2023

70 אלף חוגגים בפסטיבל הברנינג מן (Burning Man) השנתי בנבדה נתקלו בסופת גשמים אימתנית שהציפה לגמרי את מתחם הפסטיבל. בעקבות כך, המארגנים יצאו בהודעה לכל המשתתפים וקראו להם לחסוך באוכל ומים היות וההצפות גרמו לבעיות ביציאה וכניסה למקום. בנוסף, הסופה הקשה השביתה גם את נמל התעופה הקרוב וגרמה לעיכובים רבים בטיסות.

האנה בורהורן, שהשתתפה בפסטיבל השנה לראשונה, אמרה בראיון ל-CNN ש"החול המדברי הפך לחימר סמיך ושלוליות ובוץ בכל מקום. אנשים עוטפים שקיות אשפה סביב הנעליים שלהם כדי לא להיתקע, בעוד שאחרים מסתובבים יחפים. "הבוץ בכל מקום", אמרה. "זה במיטה של המשאית, בתוך המשאית. אנשים שניסו לרכוב על אופניים נתקעו כי זה בעומק הקרסול".

נווה בלק, ישראלי ששהה בפסטיבל מספר: "היינו צריכים לקבל החלטה האם להקשיב להוראות הלא הגיוניות של ההפקה או לחשוב בהיגיון לפני שנתקעים שם לעוד שלושה ימים עם 70 אלף איש בלי אוכל ומים. לקחנו החלטה שקולה לנסות לצאת. לפני שעשינו את זה תרמנו את כל האוכל, מים ודלק שנשאר לנו לאלה שנשארו מאחורה. האירוע היה מדהים אבל הם צריכים להחזיק מלאים למצב חירום אם משהן כזה קורה".

More than 73,000 Burning Man revelers are literally stuck in the mud after a slow-moving rainstorm turned their party playground into a sloppy, muddy mess. And more rain is on the way.



The Bureau of Land Management released a statement Saturday, saying Burning Man entry is now… pic.twitter.com/CjWytI8LmA — HighImpactFlix (@HighImpactFlix) September 2, 2023

Burning Man festival after it was shuttered due to torrential rain - leaving behind 73,000 revelers to face freezing weather in Nevada desert in 2023. pic.twitter.com/cKdjOdQDVi — Marlene Ardoin (@MarleneArdoin) September 3, 2023

הפסטיבל הענק, שמתקיים במשך שבוע, התחיל ב-28.8 וצפוי להסתיים מחר. הקעיום של הפסטיבל הוא שהמשתתפים בו מקימים בלב המדבר עיר בה הם חיים, אוכלים, מחלקים מתנות (גיפטינג), בונים מיצבי אומנות ומנהלים שגרה אלטרנטיבית. לאחר שהאירוע נגמר, העיר נעלמת לגמרי וחלקים ממנה נשרפים. כך, בסוף האירוע המדבר חוזר להיות שומם, עד לשנה הבאה.

בעיר האלטרנטיבית הזו, הפלאייה שמה, ישנם עשרה עקרונות מנחים שלפיהם מתנהלים, ביניהם: הענקת מתנות, אי מסחריות, ביטוי עצמי רדיקלי, מאמץ קהילתי, השתתפות, אי השארת עקבות ועוד. אירוע השיא של הפסטיבל הוא שריפת ה"איש" (על שמו הפסטיבל) - פסל עץ ענק דמוי אדם הניצב במרכז הפלאייה (העיר). השנה, כאמור, מזג האוויר טרף את כל הקלפים.

Mudpocalyptic!



Situation at Burning Man. Burning Man festival-goers trapped in desert as rain turns site to mud.#burningman #lasvegas #burningman2023 pic.twitter.com/hcB2pVJK03 — Unframed Soulset (@unframedai) September 2, 2023

באזור היו ממטרים כבדים בשתי פעימות, השנייה מביניהן צפוייה ממש בזמן זה. משירות מזג האוויר הלאומי נמסר כי ממטרים וסופות רעמים צפויות לחזור בשבת בערב (שעון ארה"ב) ולהימשך לאורך כל יום ראשון, עם טמפרטורות חמות. ביום שני, היום שבו האירוע אמור להסתיים, התחזיות מראות שהאזור יתחמם ויתייבש. עד שזה יקרה לא מעט מהמשתתפים נצורים במקום.