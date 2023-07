‘Most extreme summer storm ever’



Amsterdam, along one of the canals pic.twitter.com/bt8RM1KTGN — Willem Middelkoop (@wmiddelkoop) July 5, 2023

הסופה פולי (Poly), סערת קיץ חזקה, פקדה היום את הולנד וחלקים מגרמניה, וכתוצאה ממנה נהרגו לפחות שני בני אדם לפי הדיווחים. בנמל התעופה הראשי של הולנד ואחד מהעמוסים באירופה, סכיפהול שבאמסטרדם, מעל 700 טיסות בוטלו או עוכבו בגלל הסופה.

"בשל רוחות חזקות, גשם וראות לקויה שנגרמו בעקבות הסופה פולי, תנועה אווירית מוגבלת מאוד אפשרית בין השעות 9:00-16:00 ביום רביעי, 5 ביולי", אומר דובר סכיפהול בהצהרה. "הן הטיסות הנכנסות והן הטיסות היוצאות בוטלו או נדחו". נמל התעופה מהווה מוקד מרכזי לטיסות המשך מאסיה, המזרח התיכון וארצות הברית לשאר אירופה. נכון לעכשיו לא קיים שיבוש בטיסות מישראל להולנד, אך מומלץ לוודא זאת מול חברת התעופה.

Over 700 flights delayed or cancelled at Schiphol; Strong winds expected through 4 p.m. https://t.co/9VWHaHOkhG — NL Times (@NL_Times) July 5, 2023

המכון המטאורולוגי המלכותי של הולנד פרסם התראה ברמה הגבוהה ביותר בשלושה מחוזות כאשר הסופה פולי פגעה במדינה עם גשם כבד ורוחות חזקות. משבי הרוח הגיעו לעוצמה של 145 קילומטרים לשעה, כפי שתועד באזור החוף שממערב לאמסטרדם, מציין המכון. רמת הכוננות הופחתה בשעות אחר הצהריים המוקדמות כשהסופה פנתה לכיוון צפון-מזרח ונחלשה.

שירותי החירום במחוז צפון הולנד, הכולל את הבירה אמסטרדם, שלחו התראה לטלפונים ניידים הקוראים לאנשים להישאר בבית עד חלוף הסופה. רשויות התנועה גם המליצו לנהגים להימנע מנהיגה, במידת האפשר. "עצים נפלו על מכוניות ובתים. הבת שלי נאלצה להישאר בבית הספר עד שהסתיימו הרוחות החזקות", אומר דן, בעל דירות אירוח בדרום העיר.

Storm Poly hit parts of the Netherlands this morning. 'The first very severe summer storm ever to hit the Netherlands. A wind gust of 146 kilometers per hour was measured in IJmuiden - the strongest wind gust ever recorded in the summer in the Netherlands.' New reality? https://t.co/E6kxHr9yxy — lucy siegle (@lucysiegle) July 5, 2023

החשלמית סטתה ופגעה בעמוד חשמל. אמסטרדם | צילום: באדיבות הצלם

בתקשורת ההולנדית וברשתות החברתיות פורסמו תמונות של עצים שנעקרו ופסולת שהתפזרה ברחובות באמסטרדם, האג והעיר הארלם כשהסופה חלפה במהלך שעת העומס של הבוקר. "זה היה מפחיד. רכבתי עם הבן שלי לבית ספר בבוקר וזאת הייתה טעות מטורפת. גם גשם שאלוהים ישמור וגם רוחות מפחידות", אומרת גילי, ישראלית שמתגוררת באמסטרדם. "התרסקו מלא עצים והייתה חשמלית שעפה, סטתה ממסלולה והתנגשה בעמוד חשמל. הרוח תודה לאל שקטה וזה אמור לעבור עד אחר הצהריים אבל מה שהיה פה בבוקר זה פחד אלוהים".

על פי הדיווחים בהולנד, אישה נהרגה בהארלם כשעץ נפל על מכוניתה, כך מסרה דוברת המשטרה נינה מורס. באמסטרדם נפל עץ על סירת בית שעגנה באחת התעלות ההיסטוריות של העיר. משבי רוח חזקים פגעו גם בחלקים מצפון מערב גרמניה. מהמשטרה נמסר כי הולך רגל מת בעיר רידה (Rhede), סמוך לגבול הולנד, לאחר שעץ נפל עליו.