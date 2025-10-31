סיוט בנמלי התעופה: טיסות מבוטלות ונדחות - הנוסעים מדווחים על כאוס

כאוס בטיסה מלה-גוארדיה לדטרויט אתמול (חמישי): טיסה מספר 1122, הוגדרה עדיין "בזמן" שהחלה העלייה למטוס בסביבות 12:15 בצהריים. אבל בעיצומם של גשמים ורוחות חזקות, הנוסעים בילו כשלוש שעות בהתקדמות איטית על המסלולים בשדה.

היה ברור שקיימות 2 אופציות - להמריא באיחור או להסתובב ולחזור, והדעות של הנוסעים היו חלוקות. למשל, עבור ג'יימי, נוסעת על המטוס, החזרה לשער הייתה הבחירה הטובה יותר. "לעולם לא אהיה יותר מאושרת להיות בלה-גוארדיה מאשר כשאני ארד מהמטוס הזה", אמרה, "כבר פספסתי את הקונקשן שלי מדטרויט".

בינתיים, פרנק, שהיה לידה, היה נחוש לסיים את הטיסה, גם אם באיחור - במטרה לחגוג את האלווין עם נכדתו בת השלוש. "ידעתי שלא הייתי צריך לשלוח לה הודעה שסבא בדרך", אמר.

Severe flooding in Bushwick, New York City, USA (30.10.2025) pic.twitter.com/hQrYjVsxXp — Disaster News (@Top_Disaster) October 31, 2025

בסופו של דבר, שניהם קיבלו את מה שרצו. הנוסעים הורשו לבחור אם לרדת מהמטוס או להישאר עליו. המטוס המריא ונחת ביעד - באיחור של יותר מחמש שעות. הנתונים מראים שבשעה 7 בערב ביום חמישי, היו בלה-גוארדיה 203 ביטולי טיסות (כ-36%) ו-223 עיכובים (כ-39%).

החזרה לשער הייתה לפי הנהלים, כיוון שהחוק המקומי דורש מחברות התעופה להזיז את המטוס למיקום בטוח בו הנוסעים יוכלו לרדת לפני שעוברות שלוש שעות. בדרך כלל, חברות תעופה מקפידות על כלל זה, אבל לפעמים מתרחשים מקרים חריגים.

הטיסה הזו הייתה רק אחת מני רבות שבוטלו או עוכבו ביום חמישי בשל מזג האוויר הקשה. בכל שדות התעופה באזור ניו יורק - לה גווארדיה, JFK וניוארק - חוו כמעט 400 ביטולים.