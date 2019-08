איזי ג'ט: כיסאות הרוסים תועדו בשני מקרים שונים

זה לא סוד שבתמורה לטיסות זולות יותר, חברות הלואו קוסט מציעות תנאים פחות טובים, אבל מה שקרה לשני נוסעים, בשני מקרים שונים בטיסות חברת איזי ג'ט, זו כבר רמה אחרת.

חברת הלואו קוסט הבריטית נמצאת בימים האחרונים על המוקד ברשתות החברתיות; זה התחיל בשבוע שעבר, כשנוסעת תיעדה את המושבים ללא המשענת בטיסת החברה בה היתה. למרות שהנוסעים העידו שאף אחד לא ישב במקומות הללו, התמונה הפכה לוויראלית במהרה.

ואם זה לא היה מספיק, לפני יומיים עלתה תמונה נוספת המראה מקרה דומה, בו נוסע תיעד מושב ללא כרית לישבן. "תראו את הכיסא הזה בטיסה שלי", צייץ הנוסע בטוויטר. גם התמונה הזו הפכה לוויראלית במהרה וגרמה לנוסעים לתהות מה קורה במטוסי חברת הלואו קוסט לאחרונה. "זה אירוע שני מהסוג הזה בשבוע. לא נראה לכם שכדאי לבדוק את זה"? כתב אחד הגולשים לחברת התעופה.

Loooooool check this seat on my flight pic.twitter.com/ecBfX8K6Y1