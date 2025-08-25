ספרד מתמודדת עם גל מדאיג בפעילות הקשורה לג'יהאדיסטים, עם 95 אנשים שנעצרו בגין קשרים לטרור בשמונת החודשים הראשונים של 2025. בין העצורים שמונה קטינים, דבר המעיד על עלייה מדאיגה במעשי הקיצון של צעירים ברשת ומדאיג את סוכנויות המודיעין והלוחמה בטרור הספרדיות.

על פי נתונים ממשרד הפנים הספרדי, 84 מהמעצרים התרחשו על אדמת ספרד, בעוד ש-11 הנותרים בוצעו מחוץ למדינה בשיתוף פעולה עם כוחות משטרה בין-לאומיים. הנתונים של השנה לא רק עולים על 90 המעצרים שתועדו בשנת 2023 ועל 89 בשנת 2024, אלא גם מסמנים את המספר הגבוה ביותר מאז 2005. בסך הכל, 1,357 בני אדם נעצרו בגין פעילות הקשורה לג'יהאדיסטים מאז פיגועי הרכבת במדריד ב-11 במרץ 2004.

הרשויות איתרו מספר של גבוה של קטינים שעוסקים בפעילות גיהאדיסטית | צילום: jan kranendonk, shutterstock

איום הצעירים: עלייה בקטינים קיצוניים

נקודה עיקרית שבה מתמקדות הרשויות היא המספר ההולך וגדל של קטינים המעורבים ברשתות ג'יהאדיסטיות. נכון ל-24 באוגוסט, נעצרו שמונה קטינים בשנת 2025, כולל ילדה בצ'סטה שבנפת ולנסיה, ושלושה בנים בפואנסלידה שבאזור טולדו. מומחים מקשרים בין מגמה זו לחשיפה מקוונת מוגברת במהלך ואחרי מגפת הקורונה, אשר הקלה על הגישה לתעמולה קיצונית בפלטפורמות רשתות חברתיות כמו טיקטוק, טלגרם ואינסטגרם.

סוכנויות ביטחון ציינו כי קטינים רדיקליים הם לרוב ללא בסיס אידיאולוגי ברור אך מיומנים בהתחמקות משליטה הורית ובצריכת תוכן קיצוני, כולל חומרים גרפיים כמו סרטוני הוצאות להורג. תופעה זו, שכונתה על ידי מומחים "ג'יהאדיזם הטיקטוק", מדגישה את המעבר של מאמצי הרדיקליזציה ממסגדים מסורתיים למרחבים וירטואליים, שבהם קבוצות קיצוניות מכוונות לבני נוער מבולבלים עם תוכן מתוחכם יותר ויותר, לעיתים אף באמצעות תעמולה שנוצרת על ידי בינה מלאכותית.

נתונים מדאיגים במיוחד באזור קטלוניה. ברצלונה | צילום: Prometheus72, shutterstock

בין השנים 2017 ו-2022, נעצרו בספרד רק שמונה קטינים בגין קשרים ג'יהאדיסטיים. לעומת זאת, 15 נעצרו בשנת 2024 בלבד, דבר המדגיש את ההאצה בשנים האחרונות. נתוני יורופול, סוכנות האיחוד האירופי לשיתוף פעולה באכיפת החוק, מראים כי ספרד וצרפת אחראיות כיום ליותר ממחצית מכלל המעצרים הג'יהאדיסטים באיחוד האירופי.

"אקדמיית ג'יהאד"

דפוס נוסף שמתפתח הוא מעורבותן של נשים בתעמולה ג'יהאדיסטית ובהדרכה. עד כה בשנת 2025 נעצרו ארבע נשים, ביניהן שתי אחיות במדריד, בנות 19 ו-21, שניהלו את מה שנקרא "אקדמיית ג'יהאד", פלטפורמה מקוונת שגייסה והדריכה נשים מוסלמיות אחרות במסווה של חינוך דתי.

אחת הנשים העצורות הייתה קטינה שנעצרה בגין הפצת אידיאולוגיה ג'יהאדיסטית. הנוכחות הגוברת של נשים ברשתות אלו משקפת אסטרטגיה רחבה יותר של קבוצות קיצוניות לגוון את בסיס הגיוס שלהן ולהרחיב את השפעתן ברשת.

הרשויות בספרד עצרו רשתות של "אקדמיות ג'יהאד" | צילום: Wirestock Creators, shutterstock

כמעט שליש מהמעצרים השנה התרחשו בקטלוניה, אזור שממשיך להיות מוקד לפעילות ג'יהאדיסטית. הפעולות השתרעו על פני 12 מתוך 17 הקהילות האוטונומיות של ספרד, כמו גם על העיר האוטונומית מלייה (Melilla) הממוקמת כמובלעת בחוף אפריקה הצפוני. פעולות בולטות כללו גם שיתוף פעולה בין-לאומי במדינות כמו צרפת, איטליה, בריטניה, בלגיה ופורטוגל.

בין המעצרים המשמעותיים ביותר היה במבצע בפברואר של המשמר האזרחי, שהוביל למעצרם של 11 אנשים בפונטוודרה ובמדריד. חשודים אלה, שסומנו כ"משפיענים ג'יהאדיסטים", צברו עשרות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות, שם הם הסוו מסרי אינדוקטרינציה מאחורי הדרכות כושר והגנה עצמית.

מקרה מרכזי נוסף התרחש במרץ כאשר המשטרה הלאומית ו"מוסוס ד'אסקואדרה", כוח המשטרה של הקהילה האוטונומית של קטלוניה, בשיתוף פעולה עם הרשויות האיטלקיות, פירקו רשת פקיסטנית רדיקלית שפעלה בברצלונה ובפיאצ'נצה. הקבוצה כבר בחרה מטרות באירופה, בעיקר באזורים תיירותיים והומי אדם, והשתמשה בפלטפורמות מסרים מוצפנות כדי להפיץ קריאות לאלימות, כולל עריפת ראשים של מתנגדים אידיאולוגיים.

בברצלונה נעצרו חשודים שתיכננו פיגועים | צילום: Kevin Hellon, shutterstock

המעצרים האחרונים, באמצע אוגוסט, כללו שני אזרחים מרוקאים בני 24 ו-26 שנעצרו בוואלפוגונה דה בלגר שבאזור ליידה. אחד מהם, שנחשב לרדיקלי ביותר, נשלח למעצר.

איום דמוגרפי מגוון ואיום מתמשך

רוב העצורים בשנת 2025 הם בעלי אזרחות ספרדית ומרוקאית, אם כי הרשויות זיהו גם עצורים מסוריה, אלג'יריה, פקיסטן, טג'יקיסטן, לבנון, אוקראינה, פלסטין, בלגיה ופורטוגל. פרופיל מגוון זה משקף את האופי הטרנס-לאומי של רשתות ג'יהאדיסטיות הפועלות בספרד וסביבתה.

אין פרופיל יחיד לאדם הרדיקלי, וחקירות מצאו גם כאלה ללא היסטוריה משפחתית של אסלאם, קטינים מרקע של עוני וצעירים מבתים מהמעמד הבינוני-גבוה. המשותף להם הוא רמה גבוהה של אוריינות דיגיטלית ופגיעות לגיוס מקוון ממוקד.

הרשויות בספרד, כולל המרכז למודיעין נגד טרור ופשע מאורגן (CITCO), שבות ומזהירות מפני המגמה של צעירים שהופכים יותר ויותר רדיקליים. בשנת 2024 לבדה, בית המשפט המרכזי לנוער טיפל ב-26 תיקים הקשורים לטרור, בהם היו מעורבים קטינים בגילאי 14 עד 18.

