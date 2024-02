Airbnb host is being sued by guest because the host sent pictures of the guest with another woman to the guests wife after he refused to pay $960 in fees & left a bad review.



מארחת בנכס של Airbnb בממפיס, שבמדינת טנסי בארצות הברית, נמצאת בעיצומו של מאבק משפטי לאחר שהואשמה בניסיון סחיטה של אורח על ידי שיתוף צילומי אבטחה שלו בוגד באישתו, כנקמה על ביקורת גרועה שהשאיר לבית. האורח, שון מאקי, שכר דירה שפורסמה בפלטפורמה למפגש סוף שבוע עם חברים בסתיו 2022. הנכס, וילה פרטית עם בריכה, הושכר תמורת 567 דולר ללילה והכל התנהל באופן חיובי.

הסכסוך התחיל כשמאקי חויב בתשלום נוסף של 960 דולר לאחר שהמארחת, פמלה פוהלר, טענה שהוא הפר את חוקי הבית המוסכמים על ידי הזמנת אורחים נוספים לנכס. פוהלר, ברמת "מארחת-על" ב-Airbnb, קבעה שהאורחים חייבים לרשום את כל המבקרים שמגיעים לבית, בין אם הם נשארו ללון או פשוט נכנסו לביקור קצר. מאקי הסכים לכך אבל טען כי באופן ספונטני הזמין יותר אורחים לארוחת ערב בשונה ממה שתכנן תחילה.

פוהלר הגבילה את מספר האורחים לשמונה, תוך ציון מגבלות העיר והיכולת הקיימת של הנכס שלה. היא גם הודיעה למאקי שתהיה עלות לכל אורח נוסף, גם לאלו שלא ישהו. לאחר שהוגשו תלונות נוספות על הפרעות ואורחים לא מורשים, פוהלר ביקשה ממאקי לעזוב מיד את הנכס.

האורח חגג והזמין יותר אורחים ממה שהותר. אילוסטרציה | צילום: shutterstock

מאקי, בתביעתו שהוגשה לבית המשפט המחוזי במיסיסיפי, טוען שהוא דבק בכללים ושההאשמות על מסיבות והפרעות לא מוצדקות היו שקריות. לאחר מכן הוא השאיר ביקורת שלילית ב-Airbnb וביקש החזר חלקי, מה שנדחה במהירות. בעקבות הביקורת, פוהלר החלה לכאורה להציק למאקי מכיוון שהיא הייתה מודאגת ממעמדה כמארחת-על. Airbnb השעתה זמנית את חשבונו של מאקי ואיימה בסגירתו לצמיתות.

המצב קיבל במהרה תפנית אפלה יותר: פוהלר שלחה לכאורה למאקי הודעת טקסט עם תמונות שלו ושל אישה נוספת, שצולמו ממצלמות האבטחה של הנכס. היא אפילו איימה לפרסם את התמונות ביוטיוב ומאוחר יותר שלחה את התמונה במייל לאשתו של מאקי עם שורת נושא שמרמזת על בגידה.

בתגובה למעשים של פוהלר, הגיש מאקי תביעה שבה הוא טוען כי מעשיה של המארחת גרמו לו למצוקה רגשית קיצונית, השפלה פומבית ונזק לנישואיו. הוא תובע פיצויים בשלושה סעיפים: כלכליים, נישואיים ורגשיים ומציין כי נוצרה פגיעה קשה בזכותו לפרטיות. פוהלר הכחישה ששלחה את המייל וטוענת כי מעולם לא התכתבה ישירות עם אשתו של מאקי. התיק נמשך, ופוהלר הגישה בקשה לביטול התביעה ו-Airbnb הגישה בקשה לחייב את הצדדים לעבור תהליך בוררות. למקי עומד מועד אחרון להגיב לפנייה עד 21 בפברואר.