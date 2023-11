Was caught up in the eye of Storm Ciaran in Tuscany on Thursday and I can honestly say I have never experienced weather like it. Sadly, six people from the region lost their lives This video is the result of only three hours of rainfall. pic.twitter.com/REm8WOnwYW — Sarah (@sarahlf_79) November 4, 2023

הסופה קיאראן (Ciaran) הביאה שיא גשם ורוחות חריגות שכבר גרמו להצפות כבדות בצפון אירלנד, בריטניה, בלגיה, הולנד וצרפת, והרגו לפחות 12 בני אדם באותן המדינות.

נכון לשבת, נרשמו שבעה מקרי מוות ואחרים שנעדרים באיטליה, שם רוחות חזקות וגשמים פקדו במיוחד את אזור מרכז טוסקנה. ממשלת איטליה הכריזה ביום שישי על מצב חירום באזור, שרשם את ההצפות החמורות ביותר עד כה, והקצתה 5 מיליון אירו (21 מיליון שקל) לפעילויות חילוץ וסיוע. מצב החירום כלל את המחוזות פירנצה, ליבורנו, פיזה, פיסטויה ופראטו.

מספר ההרוגים בטוסקנה כלל שני קשישים, בני 84 ו-85, שמתו כאשר בתיהם ליד העיר פראטו הוצפו, זוג שנמצאו מתים ליד העיירה וינצ'י ואדם נוסף באזור ליבורנו. כ-300 בני אדם נאלצו להתפנות מבתיהם בטוסקנה, בעוד שרבים אחרים נותקו מאספקת המים והחשמל שלהם, לפי המושל האזורי יוג'ניו ג'יאני.

They didn't need the pickup truck anyway.



This was Storm Ciaran... pic.twitter.com/JYFjeDNWNG — Mike Jay | ♌ | ENTJ-T | (@LayeredStrange) November 2, 2023

Sever floods due to Ciaran storm in the Campi Bisenzio of Tuscany region, Italy (02.11.2023) pic.twitter.com/vCTAYiPjal — ᖇᗝᗝᔕᗴᐯᗴᒪ丅 丅ᗴᖇᖇᎥᗴᖇᔕ (@RTerriers) November 3, 2023

סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות מראים מכוניות נשטפות לאורך רחובות מוצפים בכמה חלקים של טוסקנה לאחר הסופה קיאראן. "נכון להיום, חלק מהאזורים נותרו בלתי נגישים למעט אמצעים אמפיביים", אמר ג'יאני בתדרוך עיתונאים לאחר פגישת חירום עם סוכנות ההגנה האזרחית. בסך הכל, אמר המושל כי הסופה פגעה ב-10,000 עד 12,000 בני אדם, בעיקר באזורי קמפי ביסנציו וסאנו. "כ-20,000 אנשים עדיין ללא חשמל, מ-40,000 שהיו ללא חשמל אתמול", הוסיף ג'יאני, והסביר כי חלק מתחנות הכוח היו מתחת למים, מה שהקשה על שחזור שירותי השירות.

Storm Ciaran is expected to hit the United Kingdom late Wednesday.



Storm Ciaran approaching, Northern Ireland hit by flooding.#StormCiarán #Ciarán #France #UK #Spain #Ireland #Flood



pic.twitter.com/H7tDddkj01 — Vishakha Saini (@sainivishakha6) November 1, 2023

Lots of reports of storm damage coming from France too. This is Brest, a port city in Brittany, in northwestern France....



Kevin Guichard#TempeteCiaran #StormCiaran #Ciaran pic.twitter.com/mtxz6PEHiL — Volcaholic (@volcaholic1) November 2, 2023

מוקדם יותר השבוע, הסופה כבר גרמה לפחות לשבעה הרוגים ברחבי צרפת, בלגיה, הולנד, גרמניה וספרד, ושיבשה את רשתות החשמל והתחבורה. לפחות אדם אחד מת באלבניה ביום שישי, על פי דיווחים מקומיים. סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות הראו רחובות מוצפים בעיר הבירה טירנה, ושירותי החירום של אלבניה הזהירו כי גשמים עזים יימשכו עד גם בימים בתחילת השבוע. קיאראן גם הביאה לגלי ענק שפגעו בערי החוף האדריאטי של מדינות בלקן אחרות ושיבשו את קווי המעבורת המחברים את האיים הקרואטים ליבשת.

בצרפת, על פי הדיווחים, לפחות 260,000 משקי בית חסרי חשמל עקב הצפות ורוחות, במיוחד במחוזות נורמנדי וברטאן, לפי התקשורת המקומית. כמה מסילות ברזל וכבישים נותרו סגורים כשהמדינה מחכה לסופה דומינגוס שאמורה להגיע לאירופה ועלולה גם היא להביא לרוחות חזקות, הצפות וגשמים עזים.