טייפון קאג'יקי מכה במרכז וייטנאם עם רוחות עזות ונזקים נרחבים, והרשויות מדווחות על הרוג אחד, עשרות פצועים ופינוי של יותר מ-30 אלף בני אדם. בתאילנד נערכים לשיטפונות, מפולות ושיבושים בטיסות, כשאזהרות מזג אוויר חריגות פורסמו ב-58 מחוזות, כולל אזורי תיירות מרכזיים בצפון המדינה ובדרומה

טייפון קאג'יקי (Kajiki) מכה כעת במרכז וייטנאם. עד כה הוא גרם להרס רב, והותיר לפחות הרוג אחד, עשרות פצועים ועשרות אלפים שנעקרו מבתיהם.

כעת הוא מתקדם מערבה לכיוון תאילנד, מאיים על יעדי נופש פופולריים ומעורר אזהרות דחופות מפני אסון שעלול להתרחש במספר מוקדים במדינה.

עם רוחות שהגיעו עד 133 קמ"ש, קאג'יקי הכה היום בחוף הצפון-מרכזי של וייטנאם, הפיל קווי חשמל, הציף בתים וגרם לפינויים נרחבים. יותר מ-30 אלף תושבים פונו במספר מחוזות, בהם טאנה הואה, נגה אן והא טין, שם התרחשו סצנות הרסניות: שדות אורז מוצפים, בתים שקרסו והפסקות חשמל בעשרות קהילות.

בית חולים בנגה אן ספג נזקי סופה משמעותיים לאחר שלאחרונה שופץ בהשקעה של 50 מיליון דולר, בעוד שרשויות הא טין דיווחו על יותר מ-16 אלף דונם של יבולים שאבדו, 600 שדות ירקות מוצפים, ומעל 600 בתים שניזוקו או נהרסו.

כוחות צבא נפרסו במהירות במה שהרשויות מתארות כאחד ממבצעי התגובה לאסונות הגדולים ביותר בשנים האחרונות. למעלה מ-346 אלף חיילים ומיליציות ואלפי רכבי חירום, סירות ואפילו מטוסים גויסו. מסוקי סיוע ואספקת מזון, כולל 13 טונות של מנות דחוסות ובשר משומר, הוכנו כדי לתמוך באזורים שנפגעו קשות.

קאג'יקי, ​​שנחלש כעת לתוך שקע טרופי, נע בפנים הארץ ברחבי לאוס וצפוי להגיע למחוז נאן הצפוני של תאילנד עד יום שלישי בערב. עם זאת, ממשלת תאילנד מזהירה כי הסופה עדיין מהווה איום משמעותי, במיוחד בשל הסיכון לשיטפונות פתאומיים, מפולות ורוחות חזקות.

המחלקה המטאורולוגית של תאילנד פרסמה התרעות מזג אוויר ל-58 מחוזות, והיא מזהירה כי ים אנדמן ומפרץ תאילנד העליון עלולים לחוות גלים בגובה של עד שלושה מטרים. יחידות תגובה מהירה וצוותי סיוע לאסונות הועמדו בכוננות גבוהה.

ההשפעה צפויה להיות מורגשת בצורה החזקה ביותר בצפון ובצפון-מזרח תאילנד, כולל צ'אנג מאי, צ'אנג ראי, נאן, למפון ואודון תאני, כמו גם במוקדי תיירות דרומיים כמו קראבי, פוקט ופאנגנגה, בכולם צפויים גשמים עזים בין יום שני לרביעי. התרעות מפני שיטפונות פתאומיים פורסמו עבור אזורים הרריים, אגני נהרות ואזורים עירוניים נמוכים, כאשר תיירים ותושבים באזורי סיכון גבוה נקראים להישאר בתוך מבנים ולעקוב אחר האזהרות המקומיות.

בדרום סין, טייפון קאג'יקי כבר גרם לשיטפונות ולפינויים ברחבי האי האינאן וחלקים ממחוז גואנגדונג, והוביל לפציעתם ולפינויים של יותר מ-20 אלף איש, על פי סוכנות הידיעות הסינית שינחואה.

שיבושים בלוח הטיסות

נמלי תעופה במחוזות טאנה הואה וקואנג בין בווייטנאם נסגרו מוקדם יותר השבוע, כאשר וייטנאם איירליינס וויאטג'ט ביטלו עשרות טיסות. הרשויות התאילנדיות נערכות כעת לשיבושים דומים, במיוחד בטיסות פנים למחוזות הצפוניים והדרומיים.

בעוד שהסופה ממשיכה את דרכה בפנים הארץ, הרשויות בווייטנאם ובתאילנד מדגישות כי למרות שצפוי כי קאג'יקי יחלש, הסיכון לשיטפונות ומפולות פתאומיות נותר גבוה באופן מסוכן. תיירים באזורי הנופש של תאילנד, ובמיוחד קראבי, צ'יאנג מאי והסביבה, מתבקשים לפעול לפי ההוראות הרשמיות ולשקול מחדש את תוכניות הנסיעה במידת הצורך.