#Brazil's #Golairlines killed this man's best friend after they sent the dog to the wrong city. #Joca was only supposed to travel 2.5 hours but instead was sent on an 8 hour trip, left out in the hot sun without water, and not given vet care until he died.



#justicaparajoca pic.twitter.com/lcHyZyhsbi — A Fly Guy's Crew Lounge (@AFlyGuyTravels) May 1, 2024

גל של צער וכעס שוטף את ברזיל בעקבות מותו הטרגי של ז'וקה, כלב גולדן רטריבר אהוב, שמת לאחר שנשלח בטיסה לעיר הלא נכונה והושאר ללא השגחה על מסלול ההמראה הלוהט במשך יותר משעה. האירוע הקשה החל כאשר הבעלים של ז'וקה, ז'ואאו פנטזיני, הפקיד את חברו הפרוותי לצוות חברת התעופה הברזילאית גול (Gol Airlines), לטיסה מסאו פאולו לפורטלזה. עם זאת, בשגיאה הרסנית, ז'וקה נשלח במקום זאת למסע צפונה למנאוס, במרחק של כמעט 2,800 קילומטרים.

הרשלנות הבלתי נסלחת לא הסתיימה שם. עם הגעתו למנאוס, ז'וקה בן ה-4, שעל פי הדיווחים נותר בארגז שאיתו נסע, הושאר על האספלט כשהוא חשוף לחום האמזוני האכזרי, שיכול לעלות מעל 31 מעלות במהלך היום. עד שחברת התעופה הבינה את טעותה והחזירה את ז'וקה לסאו פאולו, זה היה מאוחר מדי. הכלב, שהיה נתון לטמפרטורות קיצוניות והתייבשות למשך תקופה ממושכת, נכנע ומת.

No ar: Juliana Tozzi, Veterinária e Conselheira do CRMV-ES.

TEMA: Caso Joca - Orientações para transporte aéreo pet no país.

Ouça em 92,5FM, site e app.

Imagem/João Fantazzini com o Joca, Golden Retriever, morto após ser enviado para o aeroporto errado pela Gol: Arquivo Pessoal pic.twitter.com/9V57c2XHP9 — CBN Vitória (@cbnvitoria) April 29, 2024

פנטזיני, שחיכה בכיליון עיניים לבואו של ז'וקה לפורטלזה, נתקל בחדשות המחרידות עם שובו לסאו פאולו. הבעלים שבור הלב התבטא מאז באופן פומבי, והביע את זעמו על חוסר האכפתיות של חברת גול, שבסופו של דבר עלתה לז'וקה בחייו. בעמוד האינסטגרם האישי שלו ושל ז'וקה העלה פנטזיני פוסט שבו כתב לכלבו: "אתה אהבת חיי והם לקחו אותך ממני! זוכר שאמרתי לך שלעולם לא אעזוב אותך? סלח לי שלא יכולתי להיות איתך באותו זמן. דע שתחיה בתוכי לנצח, אני עדיין אקנה את התפוחים והארוגולה שלך כי אני יודע כמה אהבת אותם. הפכת למלאך שלי ודע שאזכור אותך בכל יום ואלחם עבורך".

זעם הציבור עולה

הסיפור של ז'וקה הצית את הציבור בברזיל והרשתות החברתיות הוצפו במחווה לגולדן רטריבר, לצד ביקורת נוקבת על חברת גול. רבים דורשים הסבר לפגמים של חברת התעופה בהליכי הטיפול בחיות מחמד וקוראים לאחראים לתת דין וחשבון.

View this post on Instagram A post shared by Chandon (@chandon_ogolden)

גם ארגוני זכויות בעלי חיים הצטרפו למקהלת הגינוי. האגודה הברזילאית להגנה על בעלי החיים (SBPA) פרסמה הודעה הקוראת לבצע חקירה מעמיקה אחר נסיבות התקרית וקוראת לתקנות מחמירות להובלת חיות מחמד על ידי חברות תעופה.

מול הלחץ הציבורי הגובר, חברת גול פרסמה התנצלות רשמית בפני פנטזיני והציבור. החברה התחייבה לחקור את האירוע ביסודיות ולנקוט בפעולות מתאימות כדי להבטיח שטרגדיה כזו לעולם לא תתרחש שוב. עם זאת, רבים נותרים סקפטיים לגבי הבטחותיה של חברת התעופה והקריאות לחרם על חברת התעופה מתגברות, וכמה מומחים משפטיים מאמינים כי לפנטזיני יש עילה לתביעה נגד החברה.

לאירוע העצוב התייחס גם נשיא ברזיל לולה דה סילבה: "הכלב מת כי הוא בילה שמונה שעות בלי שתיית מים, לכוד בתוך כלוב. אני חושב שגול צריכים לתת דין וחשבון. אני חושב ש-ANAC (הסוכנות הלאומית לתעופה אזרחית) חייבת לפקח על זה, ואני חושב שאנחנו לא יכולים לאפשר לזה להמשיך לקרות בברזיל. גדלתי עם כלבים ולאחים שלי לכולם יש כלב אז אני יודע כמה אנשים קרובים לחיות המחמד האהובות שלהם. כשכלב ילדותי מת בזרועותיי כשהייתי בן 18, הייתי שבור לב ומדוכא במשך זמן רב. עברו יותר מ-30 שנה ואני עדיין חושב עליו".

כעת פנטזיני פועל על מנת לקדם חוק בברזיל שיסדיר את הובלת חיות המחמד בטיסות. בתוך כך, הוא נפגש עם שר הנמלים ונמלי התעופה של ברזיל, וביחד עם סוללת עורכי דין הם עובדים כדי להעביר את החוק שייקר "חוק ז'וקה": "עם הרבה עבודה, מאבק ומסירות, אף הורה לחיית מחמד או למשפחה מרובת מינים לא ירגישו את הכאב שז'ואאו פנטזיני חש. אנחנו נילחם ללא לאות למענם ויש לנו את המחויבות של הקונגרס הלאומי, משרד הנמלים ושדות התעופה והממשלה הפדרלית".