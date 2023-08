Wildfires in Portugal trigger evacuations, firefighters battling large fires amid third heatwave of the year



VC: Filipe Ladeira#Wildfire #Portugal #Odemira #Heatwave #Incendio #Firefighters #Climate #IROdemira #Fogo #Alentejo #Weather #ForestFire #Fire #Viral pic.twitter.com/l6aZ0w0KAE — Earth42morrow (@Earth42morrow) August 8, 2023

מדינות אירופה מתמודדות עם מזג אוויר קיצוני המתפשט ברחבי היבשת. שריפות בר כילו חלק גדול ממערב אירופה והים התיכון, בעוד שיטפונות וסופות גשמים פוקדות את מדינות מרכז אירופה כולל קרואטיה, אוסטריה וצ'כיה. זאת בזמן שבצפון היבשת הסופה "האנס" שגבתה חיי אדם ממשיכה להשתולל.

חצי האי האיברי: פורטוגל וספרד בלהבות

תיירים הם בין האלפים שפונו מבתים ואתרי נופש בפורטוגל, כאשר השריפה שפרצה ברחבי פורטוגל במהלך גל החום השלישי שחווה המדינה עם טמפרטורה גבוהה של 46 מעלות. השריפה החלה בשבת ליד העיר אודמירה (Odemira), באזור אלנטחו, אך מאז היא התפשטה דרומה לכיוון אזור אלגרבה, אחד מיעדי התיירות הפופולריים בפורטוגל.

כ-1,400 בני אדם פונו כעת בזמן שמאות כבאים נאבקים בשריפה העזה, תשעה מהם נפצעו. כמו כן, הוצבו חסימות על פני מספר כבישים, כאשר למעלה מ-100 תיירים עזבו את מלונותיהם למקום מבטחים. ראש עיריית אודמירה, הלדר גרירו, כינה את המצב "קריטי, קשה ומורכב" בעוד מפקד ההגנה האזרחית, חוסה ריביירו, אמר ש"צפויה עבודה רבה כדי להשתלט על השריפה".

Wow, that is a Climate fire! #Portugal is dealing with severe Climate fires, this one near Odemira. Over 800 firefighters and 202 vehicles have been deployed in a massive response effort. The severity of the fire has forced the evacuation of four communities. pic.twitter.com/n7gCKSHgWu — Peter Dynes (@PGDynes) August 8, 2023

טמפרטורות גבוהות ורוחות חזקות סיבכו את המאמצים להילחם בלהבות, שהרסו כ-6,700 דונם של אדמה. על פי ריביירו, תנאי מזג האוויר צפויים להישאר אתגר בימים הקרובים.

שתי חזיתות פעילות כעת, כאשר אחת פונה לאזור הררי הירוק והשופע באזור הכפרי של אלגרבה. האזור ההרי של מונשיק (Monchique), שנשרף לאחרונה ב-2018, פופולרי בקרב מקומיים ותיירים בשל המעיינות התרמיים והמלונות שבמקום. אך למרות למרות שכעת רוב המאמצים מופנים כלפי דרום המדינה, שלושה מחוזות בצפון פורטוגל הוכנסו לכוננות אדומה אתמול (שלישי) עם טמפרטורות שצפויות לעלות ל-41 בעיר קשטלו ברנקו (Castelo Branco).

Over 1,000 People Evacuated Near Odemira in Southwest Portugal Due to Forest Fires pic.twitter.com/TWyWne1zH2 — Daily News Of America (@DNewsofAmerica) August 8, 2023

באזור הצפון-מזרחי של קטלוניה בספרד, שריפות יער שרפו לפחות 500 דונם של אדמה ויותר מ-130 בני אדם פונו. בסוף השבוע האחרון, הלהבות התפשטו לעבר הגבול עם צרפת וגרמו לאנשים רבים בעיירות ובכפרים מקומיים בקטלוניה להיאלץ לעזוב את בתיהם. על פי ההערכות, הלהבות כיסו מרחק של 600 מגרשי כדורגל ב-24 שעות והביאו לנפילות חשמל של 4,000 בתים. הטמפרטורות צפויות להגיע ל-43 מעלות בדרום ספרד ובמרכז ודרום פורטוגל בימים הקרובים, מה שמוביל לחשש משריפות נוספות.

יוון: רוחות חזקות מאיימות להדליק מחדש את השריפות

בעוד יוון ממשיכה להילחם בשריפות העיקשות שהתלקחו עוד ביולי עקב הטמפרטורות העולות, המדינה ממשיכה להישאר בסיכון גבוה לשריפות נוספות. בשיחה עם התקשורת המקומית, השר למשבר האקלים וההגנה האזרחית, ואסיליס קיקיליאס, הצהיר כי יוון תישאר בסיכון גבוה לשריפות, בדגש על היום (9 באוגוסט) כיום שבו הרוחות החזקות צפויות אף להתחזק ולהשפיע על האפשרות של התלקחות מחודשת.

בפנייתו לעם הפציר השר באזרחים להיזהר כדי שלא יודלקו שריפות מעשה ידי אדם. "אנחנו חיים בעידן של משבר אקלים, ורואים את זה באי קורפו, שם הייתה לנו בשבוע שעבר שריפה גדולה בחלק הצפוני של האי, ואתמול היו לנו תופעות מזג אוויר קיצוניות עם גשם כבד וברד, אמר השר.

שיטפונות גורמים לכאוס במרכז אירופה

גרמניה, אוסטריה, הונגריה, סלובניה, צ'כיה וגאורגיה הן רק חלק מהמדינות שנפגעו מגשמים כבדים ושיטפונות בזק בשבועות ובחודשים האחרונים. בסוף השבוע הזה, סלובניה ספגה גשם של חודש ב-24 שעות בלבד, אירוע שהוביל למותם של שלושה ולנזק בשווי מוערך של 500 מיליון אירו (כ-2 מיליארד שקל).

באוסטריה, גשמים עזים פקדו את המדינות קרינתיה וסטיריה, בעוד שבהונגריה, נהר הדנובה עלה על גדותיו. למרות שהיא סובלת מבעיות מזג אוויר קיצוניות משלה, ממשלת הונגריה הסכימה לסייע לגאורגיה לאחר שמפולת קרקע שנגרמה על ידי גשמים כבדים, גרמה למותם של 18 בני אדם באתר הנופש ההררי שובי (Shovi).

"Apocalypse, a total disaster."



Slovenia is reeling from the country's "worst-ever natural disaster." Severe floods over the weekend have killed at least six people and left hundreds homeless. pic.twitter.com/y5jVbnkxFH — DW News (@dwnews) August 8, 2023

צפון אירופה: סופות וגשמים כבדים

הרשויות בנורבגיה הזהירו ביום שלישי את התושבים והתיירים להתכונן ל"גשמים כבדים במיוחד" לאחר שהסערה "האנס" גרמה לשני מקרי מוות, תלשה גגות ושינתה את תוכניות הקיץ בצפון אירופה. בפינלנד, הרשויות קראו לאנשים לחשוב מחדש אם "יש צורך לצאת החוצה" בזמן שבשוודיה המכון המטאורולוגי וההידרולוגי פרסם ביום שלישי אזהרה אדומה לחלקים ממרכז המדינה: "כמויות גדולות מאוד של גשם הגורמות לזרימות גבוהות במיוחד בנחלים ובתעלות".

רוחות חזקות המשיכו להכות את האזור יחד עם גשמים, וגרמו לרשימה ארוכה של שיבושים בנורבגיה, דנמרק, שוודיה, ליטא, פינלנד, אסטוניה ולטביה. מעבורות בוטלו, טיסות התעכבו, כבישים ורחובות הוצפו, עצים נעקרו, אנשים נפצעו מנפילת ענפים ואלפים נותרו ללא חשמל ביום שלישי.

In #Sweden! The storm #Hans caused 25,000 lightning strikes in a single day, abnormally large water flows, and a train derailment with 100 passengers. #climatecrisis #wedonthavetime pic.twitter.com/vplMAZgWhJ — We Don't Have Time (@WeDontHaveTime) August 7, 2023

[Denmark ]



Very strong winds in Lokken today, as storm #Hans / #Sylvia impacts parts of southern Scandinavia.#storm #denmark #lokken #extremeweatherpic.twitter.com/MKEpFNrMEI — MetWatch ☈ (@MetWatchUK) August 8, 2023

The storm #Hans

Heavy rains, #landslides #flooding@vgnett pic.twitter.com/NL2luIVhUc — Maqsood Asi (@MaqsoodAsi) August 8, 2023

באוסלו, גורמים רשמיים קראו לאנשים לעבוד מהבית. באתר האינטרנט שלה הזהירה מנהלת משאבי המים והאנרגיה הנורבגית מפני "גשמים כבדים ביותר" בדרום המדינה, והוסיפה כי יש להימנע מתנועה מיותרת. "מדובר במצב חמור מאוד שעלול להוביל לתוצאות ונזקים נרחבים. יהיו הצפות נרחבות, נזקי שחיקה ונזקי שיטפונות למבנים ולתשתיות".

ביום שני, אישה בת 50 נהרגה בליטא מנפילת עצים סמוך לגבול לטביה. במרכז שוודיה, רכבת ירדה חלקית מהפסים בגלל שהתל מתחת למסילה נשטף מהגשם, שלושה בני אדם נפצעו קל. באותו יום בלטביה, סמוך לגבול בלארוס, אדם נוסף מת כשעץ נפל עלי. באסטוניה, כמעט 10,000 בני אדם נותרו ללא חשמל ביום שלישי בבוקר, על פי שירות החדשות הבלטי, סוכנות הידיעות הראשית של האזור.