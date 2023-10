לפחות 4 בני אדם נהרגו בירי בקניון עמוס מבקרים במרכז בנגקוק בירת תאילנד. דיווחים ראשוניים טוענים כי נער בן 14 נתפס בזירה וזוהה כחשוד בירי בתוך קניון סיאם פרגון הפופולרי. תמונה בפלטפורמת המדיה החברתית X, לשעבר טוויטר, הציגה את החשוד בירי כשהוא נעצר והושכב על הרצפה על ידי שוטר מקומי. "התוקף נעצר. למעשה, הוא נכנע... המשטרה מנקה את הזירה. המצב הולך ומשתחרר", אמר ראש ממשלת תאילנד, סרטה תוויסין לכתבים.

CCTV footage shows the moment the shooter got arrested.#พารากอน #กราดยิง #SiamParagon pic.twitter.com/mUaZvtuCsh — The Nation Thailand (@Thenationth) October 3, 2023

ฺ#BREAKING: Gunfire heard in Siam Paragon mall



A shooting incident has been reported at Siam Paragan department store in downtown Bangkok on Tuesday afternoon. There are no reports of any casualties. BTS Siam station has been closed to the public.



ฺ #พารากอน #Paragon pic.twitter.com/y7sMwHRR1p — The Nation Thailand (@Thenationth) October 3, 2023

คือเกิดไรขึ้นอะไร #พารากอน pic.twitter.com/lN15oxGa68 — D.weii_ (@Dweii_ii) October 3, 2023

Everyone in siam paragon or going there. Please dont. There’s gunshot and everyone is evacuating.❗️❗️❗️❗️ pic.twitter.com/CbjXzKduyj — nitrojanee • 정진 x 브라잇윈 (@nitrojanee) October 3, 2023

סרטונים ותמונות שפורסמו ברשתות החברתיות מראים אנשים ממהרים ליציאות מקניון סיאם פרגון כשדווח כי "יורה פעיל" מסתובב בקניון. דיווחים ראשוניים אמרו כי היריות נשמעו בשירותים בקומת הקרקע, זאת בזמן שמבלים בקניון שלא יכלו לברוח אל היציאה מצאו מחסה בחנויות. תמונות המופצות ברשתות החברתיות מציגות כי של מה שנאמר כי הוא היורה הראו כי החשוד נראה כלובש מכנסי הסוואה, ז'קט שחור ונעליים בסגנון צבאי. בתמונה אחת, נראה היה שהוא מחזיק אקדח.

על פי הדיווחים מהמקום, הנער החשוד ירה בלפחות חמישה אנשים, אחד מהם מאבטח של הקניון שנורה בגבו. כאמור לפחות 4 אנשים נהרגו כתוצאה מהירי. במשרד החוץ בודקים כעת מול הרשויות בתאילנד אם בקרב האנשים שנכחו במקום גם תיירים מישראל, אך נכון לרגע זה לא ידוע על ישראלים שנפגעו. נציגות משרד התיירות בישראל בשיתוף עם שגרירות תאילנד בישראל הקימה חדר מצב לעדכונים שוטפים.

תחנת הרכבת באזור נסגרה, ולציבור מומלץ להתרחק מאזור הקניון.