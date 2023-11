מספר מדינות בדרום אמריקה יצאו באופן פומבי ודיפלומטי נגד ישראל בתגובה למלחמה מול החמאס. ממשלת השמאל של בוליביה ניתקה לחלוטין את הקשרים ומייחסת את החלטתה לפשעי מלחמה לכאורה והפרות זכויות אדם שהיא טוענת שבוצעו ברצועת עזה.

ההחלטה של ​​בוליביה הוכרזה במסיבת עיתונאים אתמול (שלישי) אחר הצהריים על ידי מריה נלה פראדה, שרה בממשלתו של הנשיא לואיס ארסה. "אנחנו דורשים להפסיק את ההתקפות על רצועת עזה שגבו עד כה את חייהם של אלפי אזרחים וגרמו לעקירה בכפייה של פלסטינים", אמרה השרה לכתבים. זו לא הפעם הראשונה שבה בוליביה מנתקת את קשריה עם ישראל, כאשר הפעם האחרונה שבה זה קרה הייתה בשנת 2009 לאחר הכניסה של ישראל לרצועת עזה. הקשרים הדיפלומטיים חודשו ב-2020 תחת הנשיאה מהימין ז'נין אניז. חשוב לציין כי ניתוק הקשרים הדיפלומטיים לא מונע מישראלים מלהמשיך ולטייל במדינה.

BREAKING: Bolivia ends relations with Israel



Minister of the Presidency: "We are sending this official communication to the State of Israel, in which, as stated, we make known our decision as the Plurinational State of Bolivia to break diplomatic relations with Israel." pic.twitter.com/bva4ohl5yl — Kawsachun News (@KawsachunNews) October 31, 2023

בקולומביה הוחלט להחזיר את השגריר ונשיא המדינה גוסטבו פטרו איים להשעות את היחסים הדיפלומטים עם מדינת ישראל בעקבות התקיפות בעזה וכינה את פעולות ישראל רצח עם. הוא קרא לכל מדינות דרום אמריקה לתמוך בקו זה ולגנות בחריפות את מעשי ישראל ברצועת עזה. הקולומביאנים איימו אפילו לגרש מהמדינה את השגריר הישראלי.

בכל שנה קרוב ל-50,000 מטיילים לאחר צבא יוצאים לטייל ברחבי העולם. קולומביה נחשבת לאחת המדינות הפופולריות בקרב המטיילים הישראלים שמעדיפים בדרך כלל להתחיל בה את הטיול של אחרי הצבא ומשם ממשיכים לבוליביה, ברזיל, פרו, צ'ילה וארגנטינה. אך למרות שהתרמילאים הישראלים נמצאים בכל אותן מדינות, היחסים הדיפלומטים אם רבות מהן הם לא פעם רעועים. 30 אחוזים מאותם משוחררים מהצבא נוסעים לדרום ומרכז אמריקה ב-2 גלים בהתאם לאקלים ולאירועים פופולריים. הטיול כולל בדרך כלל הרבה טרקים, לימוד ספרדית ופעילויות אקסטרים.

מדינה דרום אמריקאית נוספת שנוקטת עמדה קיצונית נגד ישראל ולאורך השנים דוגלת בגישה פרו-פלסטינית היא צ'ילה שגם היא החליטה להחזיר את השגריר, ובימים האחרונים התנהלו בה הפגנות סוערות והיו לא מעט שקראו לשריפת בתי כנסת. בצ'ילה יש קהילה גדולה של גרמנים, על חלקם נטען כי הם צאצאיהם של קצינים נאצים שברחו לאחר מלחמת העולם השנייה ועברו להתגורר בצ'ילה, שם הקימו אימפריות כלכליות.

קריאה לשריפת בתי כנסת והפגנות סוערות. צ'ילה | צילום: Agencia Makro, getty images

נשיא ברזיל, לואיז אינאסיו דה סילבה המכונה לולה, מתח בשבוע שעבר ביקורת על מה שהוא כינה "הטירוף של ראש ממשלת ישראל שרוצה להשמיד את רצועת עזה אבל שוכח שאין שם רק חיילי חמאס אלא גם נשים וילדים. הם הקורבנות הגדולים של המלחמה הזו". בראיון אחר שלו אמר לולה כי העובדה שחמאס ביצע מתקפת טרור נגד ישראל, אין זה אומר שישראל צריכה בתגובה להרוג מיליוני אנשים תמימים.

ארגנטינה היא המדינה עם הקהילה היהודית הגדולה ביותר בדרום אמריקה והיא מונה כ-200,000 אנשים. גם הנשיא אלברטו פרננדס ומדינאים נוספים גינו את המתקפה של חמאס. הממשלה "הביעה סולידריות עם העם הישראלי והעבירה את תנחומיה ​​העמוקים למשפחות הקורבנות", אמר משרד החוץ בהודעה לעיתונות. שלטונות ארגנטינה אישרו כי שבעה אזרחים נהרגו ו-22 נותרו נעדרים. הממשלה אמרה כי היא מבקשת לנהל משא ומתן עם חמאס לשחרור החטופים הארגנטינאים. עם זאת, משרד החוץ גינה גם את פעולות ישראל בעזה, אך הזיכרון של כמה מהתקפות הטרור הקטלניות ביותר בתולדות ארגנטינה נותר בחיים. בעקבות ההסלמה הנוכחית, הנשיא פרננדס הורה לחזק את האבטחה של המוסדות היהודיים במדינה.