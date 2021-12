Second RT-PCR test on #Israeli tourist #Ohad Baruch at #KohSamui Hospital was negative but he is quarantined at the hospital for 10 days before another test. pic.twitter.com/GihmhBi7hi — Asia News (@asianewsteam) December 23, 2021

לפני מספר ימים נעצר בתאילנד אוהד ברוך, תייר ישראלי בן 29, בחשד שהפר בידוד לאחר שהיה חשד שעל אף שיצה חיובי והיה חשד שהא נושא את נגיף האומיקרון הוא הפר בידוד. בזמן שברוך עצמו טוען שמדובר באי הבנה, הוא עלול לרצות עונש של עד שנתיים מאסר בפועל.

ברוך נחת ביום שישי שעבר בבנגקוק. הוא עבר בדיקת קורונה בשדה התעופה ולאחריה היה אמור לשהות במלון עד לקבלת התוצאה הסופית. אלא שברוך, על פי החשד, לא המתין לקבלת התוצאה ונסע לפטאיה. ברוך ניסה להיכנס לבית מלון בפטאיה אבל סורב על ידי הבעלים מאחר וזה הבין שהוא מפר בידוד. משם ברוך המשיך לקוסמוי.

"הוא חשב שבקוסמוי הוא יצליח לברוח מהשלטונות אבל טעה", מספר ישראלי שמכיר מקרוב את פרטי הפרשה. "הוא ניסה להתחכם יותר מדי ולא לקח בחשבון שבענייני קורונה הם מחמירים מאוד". מסתמן שבשלב מסוים ברוך הבין שנכנס לבעיה והתקשר לשגרירות ישראל בתאילנד וביקש להסגיר עצמו למשטרה המקומית.

ברוך נעצר על ידי המשטרה המקומית ועבר עד עכשיו שלוש בדיקות קורונה שבהם נמצא שלילי, אבל הוא לא שוחרר מאחר והוא הפר בידוד. בזמן שכאמור ברוך ממשיך לטעות שמדבר באי הבנה, במשטרת תאילנד מתעקשים להעמיד אותו לדין על הפרת בידוד ובמידה ויורשע הוא יכול לקבל עונש של עד שנתיים מאסר בפועל. הוא יואשם בהפרת בידוד, בריחה ממשמורת. החשש הוא יכול היה להדביק אנשים בקורונה, הפרה של צו חירום-קורונה.

מצד אחד, המקרה של ברוך מגיע בזמן שכמות החולים בתאילנד נמצאת בירידה ועומדת על כ-2,300 חולים חדשים ביום. מצד שני, התפשטות זן האומיקרון בעולם גרמה לשלטונות לקחת צעד אחורה בתכנית התיירות ולא לאפשר יותר כניסה חופשית לכל תחומי המדינה, כפי שהיה בתקופה האחרונה, וכעת מי שרוצה לטייל בתאילנד מחויב לנחות קודם בפוקט ולהישאר בה חמישה ימים לפחות.

"הוא צריך להתפלל שישלם רק קנס ולא יועמד לדין"

מעצרו של ברוך כבש את כל הכותרות בערוצי הטלוויזיה במטרה להרתיע אנשים, לרבות תיירים, למען יראו וייראו ולא יפרו בידוד. ברוך נדרש לשלם כ-45 אלף באט שהם כ-4,300 שקל. נכון לעכשיו ברוך מוחזק בתחנת משטרת 'טונג לור' בבנגקוק.

ברוך טען בפני מקורביו שמעצרו סתם נועד כדי לעשות כותרות על חשבונו. שגרירות ישראל בתאילנד מנסה לסייע לשחרורו של ברוך ממעצרו ומנהלים מגעים מול רשויות האכיפה כדי שלא יישפט. "הוא צריך להתפלל שישלם רק קנס ולא יועמד לדין", הסביר עו"ד יוסי מרלינג ישראלי המתגורר בתאילנד ומומחה למשפט תאילנדי המכיר היטב את מערכת המשפט. "אם הרשויות יתעקשו להעמיד אותו לדין הוא יהיה בבעיה גדולה מאוד שכן הוא עלול לשבת בכלא עד שנתיים".

עו"ד מרלינג מוסיף: "מקרים כמו שלו עושים לנו שם רע בתאילנד. כל הפרסום בטלוויזיה של המעצר שלו פוגע בנו אלה ששומרים על החוק. לא סתם פרסמו את הפרשה ותמונות שלו כי המשטרה רצתה להעביר מסר לאזרחים ולתיירים שלא יפרו בידוד בגלל שיש פחד מעלייה בנגיף האומיקרון במדינה. זה היה אירוע חריג מאוד ולכן הוא נעצר".