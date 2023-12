Even in moments of sheer fear, our fellow passengers found levity from the destruction of the Gingerbread Town that collapsed, fragmented & slid around us in Muster Station A Deck 5 18.19 21.12.23 #Hurtigruten #MSMaud whilst #StormPia raged around us. https://t.co/vBjwTDa3v1 pic.twitter.com/iqRkGdZGTG — Oscar Dog (@OscarWoofs) December 23, 2023

ספינת התענוגות הנורווגית MS Maud סבלה מהפסקת חשמל בזמן ששטה בים הצפוני, ואיבדה את יכולת הניווט, כך מסרו הרשויות הדניות ובעל הספינה ביום חמישי האחרון. למרות האירוע הדרמטי, כל 266 הנוסעים ו-131 אנשי הצוות היו בטוחים, על פי מרכז תיאום ההצלה המשותף הדני.

לפי הדיווח, במהלך הפלגה של כ-200 ק"מ מהחוף המערבי של דנמרק וכ-330 ק"מ מהחוף המזרחי של בריטניה, הרוחות החזקות של הסופה פיה (Pia) ניפצו את חלונות גשר הספינה, אפשרו למים להיכנס וכתוצאה מכך נוצרה הפסקת החשמל. ה-MS Maud קיצרה את הטיול שלה כדי להימנע מהסערה, אך הרוחות החזקות השיגו אותה, וגרמו לגלים גבוהים לנטרל את כוח הספינה.

קרול לאונדר מבריטניה חגגה את יום הולדתה ה-70 עם בעלה בריאן, בן 75, בשיט הראשון שלהם אי פעם, כאשר גלים בגובה 20 מטר החלו להלום בספינה. בני הזוג עלו על הספינה מרציפי העיירה טילברי (Tilbury) ב-9 בדצמבר והיו אמורים לחזור ב-23 בדצמבר, לפני חג המולד.

לאחר שהמתינו במשך שעות ארוכות, ספינת גרירה נשלחה אל ה-MS Maud כדי לקחת אותה אל הנמל בעיר הגרמנית ברמרהאפן (Bremerhaven). "חשבנו שנהיה כאן בחג המולד. בשלב אחד הם הכינו את סירות ההצלה", אומר בריאן בעלה של קרול. "היה צריך לקצר את השיט מכיוון שהם נאלצו להתחמק מהסופה. בילינו הרבה שעות בלי לזוז ובלי חשמל. למרות התנאים הקשים, למרבה המזל רק אדם אחד נפצע, לפי בריאן: "הייתה נוסעת עם תינוק בזרועותיה אבל היא הושלכה בגלל הטלטולים".

למרות שהנוסעים היו בתוך ספינת תענוגות, ההמתנה המלחיצה בלב ים הייתה כל דבר חוץ מתענוג. "דיברנו עם השוטרים והם העריכו שהגלים הגיעו ל-15 עד 20 מטרים", מספר בריאן ומוסיף, "הגלים הגיעו לחלון שלנו בסיפון החמישי. דאגנו כשהמים נכנסו דרך הדלת. חששנו שנהיה כאן בחג המולד, לא ידענו מה יקרה. שולחנות התרסקו, כיסאות נשברו ודברים נתלשו. הקברניט נאלץ להעביר את הגשר לטרקלין הנוסעים בגלל ששלושה חלונות נשלפו החוצה בגלל גל.

בריאן וקרול נאלצו לחזור להמבורג ב-3 לפנות בוקר בערב חג המולד לטיסה מוקדמת בבוקר לפרנקפורט, ואז לבסוף חזרה לבריטניה. "חוץ מהדרמה, בעצם די נהנינו מהשיט", אומר בריאן. "מעולם לא היינו על ספינת תענוגות לפני כן. בהחלט הייתי עולה על עוד אחת שוב, הצוות היה פנטסטי. הספינה אמורה להיכנס ולשוט מסביב לכל המעברים בנורווגיה וכל המקומות הקטנים שבהם ספינות קרוז גדולות לא יכולות להיכנס. ידענו שיש סערה בפתח, פשוט לא ידענו שזה יהיה כל כך גרוע".