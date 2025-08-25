כתב אישום רשמי הוגש נגד מנהל פארק נופש שסירב כניסה ל-150 ילדים ישראלים בשבוע שעבר. עם התקדמות החקירה, מומחים משפטיים, מנהיגים פוליטיים וקבוצות קהילה יהודיות דורשים תגובה משפטית תקיפה על רקע הסערה הלאומית הרחבה יותר בעקבות האנטישמיות הגוברת בצרפת.

האיש, פלורן שאק, שמנהל את הפארק בפורטה-פוימורנס, באזור הפירנאים-אוריינטל, הואשם ביום שבת, 23 באוגוסט, באפליה על רקע מוצא אתני או לאום, בעקבות תקרית ב-21 באוגוסט שבה מנע גישה של קבוצת צעירים ישראלים בגילי 8 עד 16. הקבוצה, שהגיעה מספרד והייתה לה הזמנה לאירוח במקום, נדחתה רק לאחר שכבר הגיעה למקום. על פי הדיווחים, המנהל נימק את החלטתו בתחילה על בסיס "אמונותיו האישיות" ו"ניסיון עבר", ולאחר מכן ציין "שיקולי ביטחון". כעת הוא עומד בפני עונש של עד חמש שנות מאסר וקנס של 75 אלף אירו (כ-300 אלף שקל), ומאחר ואין לו עבר פלילי קודם, הוא שוחרר ממעצר עד לחקירה נוספת.

הקהילות היהודיות נערכות

המקרה פגע בעצב חשוף של הקהילה היהודית בצרפת, ובמיוחד בפירנאים-אוריינטל. "אנו מזועזעים ומודאגים מאוד", אומר יעקב סברו, נשיא הקהילה היהודית האזורית. "זו לא הייתה אי הבנה. לקבוצה הייתה הזמנה מאושרת. דחייתם אך ורק בשל היותם ישראלים היא תזכורת מצמררת עד כמה רחוק הדברים הגיעו".

ארגונים יהודיים מקומיים ולאומיים הגישו תלונות מרובות, וכינו את התקרית כמעשה אנטישמיות בוטה. "זה לא רק קשור לילדים האלה", אומרת פרלה דנן, ראש CRIF (המועצה המייצגת של מוסדות יהודיים בצרפת) במחוז לנגדוק-רוסיון שבדרום צרפת. "זה קשור למה שצרפת הופכת להיות כשמנהל חושב שהוא יכול להפלות בצורה כה גלויה".

קורין צרפתי-שטרית, עורכת דין המייצגת מספר עמותות בצרפת, מדגישה את חשיבות התקדימים המשפטיים: "אנו עדים לעלייה חדה במעשים אנטישמיים שלא נראו מזה עשרות שנים. אם העובדות יוכחו, הדבר חייב להוביל לעונש לדוגמה", היא אומרת. "ילדים לעולם לא צריכים להיות מטרות של שנאה".

"בתי המשפט חייבים להיות תקיפים"

שר הפנים של צרפת, ברונו רטאיו, כינה את התקרית "חמורה" וקרא לרשויות המשפט לפעול בנחישות. "בתי המשפט חייבים להיות תקיפים מאוד. איננו יכולים לסבול אפליה, במיוחד לא בתקופה שבה מעשים אנטישמיים גואים", אמר ביום שישי.

על פי נתונים ממשרד הפנים הצרפתי, מעשים אנטישמיים שדווחו בצרפת גדלו כמעט פי ארבעה בשנת 2023 בעקבות המלחמה בישראל. בעוד שהמספרים ירדו מעט בשנת 2024, מספרי התקריות נותרו גבוהים באופן דרמטי מאשר בשנים קודמות, עם 1,570 מקרים שדווחו בשנה שעברה לעומת 436 בשנת 2022. הקשר זה, טוענים תומכי החקיקה, הופך את פעולותיו של מנהל הפארק למדאיגות במיוחד.

למרות שהמנהל טען לחששות בנוגע ל"ביטחון" עבור אורחי הפארק האחרים, מנהיגי הקהילה דחו הסבר זה כחזרה לאחור. "הנימוק הראשוני שלו היה אידיאולוגי. רק מאוחר יותר הוא התחיל לדבר על ביטחון. זה לא אמין", אומר סברו.

השופט שעוסק בתיק צפוי לקבוע את מניעיו האמיתיים של המנהל בשבועות הקרובים. בינתיים, 150 הילדים הישראלים המשיכו את טיולם במיקום חלופי בצרפת, בליווי משטרתי כדי להבטיח את שלומם, ועד כה לא דווחו תקריות חריגות. "הנזק כבר נעשה", מוסיף סברו. "צרפת חייבת לבחור איזה סוג מדינה היא רוצה להיות. אסור לאפשר לאפליה להסתתר מאחורי אמונות אישיות". מנהיגי הקהילה היהודית אומרים כעת כי הם מתכוננים לאירועים נוספים בחודש ספטמבר בעקבות תחילת עונת החגים, ובשל כך צפויים אמצעי אבטחה מוגברים בבתי כנסת ובמרכזים קהילתיים ברחבי המדינה.