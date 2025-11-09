צעיר ישראלי כבן 22 נהרג ביום שישי בתאונת דרכים קטלנית שאירעה בכביש אגרה-מתורה (Agra Mathura) במדינת אוטר פראדש בצפון הודו. על פי הדיווחים בתקשורת ההודית, הצעיר שנהרג רכב על אופנוע שכור יחד עם חברו הישראלי, כבן 27, ובמהלך הנסיעה הם איבדו שליטה על כלי הרכב והחליקו.

השניים הגיעו להודו לפני כשבוע ושכרו את האופנוע בסוכנות מקומית בדלהי, כשברשותם רישיונות נהיגה תואמים ותקפים. קציני המשטרה המקומית שהגיעו לזירה ופתחו בחקירת האירוע אמרו כי השניים חבשו קסדה, אך בשל פגיעות ראש קשות צוות רפואי שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הישראלי, וחברו פונה לקבלת טיפול רפואי במצב קל. החוקרים ממשיכים לחקור את הנסיבות שהובילו לתאונה.