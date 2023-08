IF ANYONE OUTSIDE SLOVENIA WANTS TO HELP OUR COUNTRY AS WE DEAL WITH ONGOING FLOODING AND HARD RECOVERY AFTER THE RAIN WILL STOP THERE IS A PAYPAL LINK YOU CAN CLICK ON TO DONATE https://t.co/gAVhSSne3n pic.twitter.com/IUeiEGH0Ie — lucija is emotions ‍️ (@wastedheartmuke) August 5, 2023

גשמים ומזג אוויר סוער תקפו את צפון סלובניה ביומיים האחרונים. על פי דיווחים מקומיים לפחות שלושה אנשים נהרגו, חלקם תיירים, בעקבות השיטפונות שכבר זכו לתיאור "קטסטרופליות". במדינה מדווחים על כבישים ותשתיות שנהרסו ובנוסף גם בתים וציוד.

גם במשרד החוץ לא נשארו אדישים לנוכח מצב הקיצון והוצאנה אזהרת מסע לישראלים ששוקלים להגים או לכאלה שנמצאים כבר במדינה: "נוכח סופת שיטפונות קשה הפוקדת את סלובניה, הגורמת להצפות והרס תשתיות, מטיילים ישראלים השוהים בסלובניה מתבקשים מחשש לשיטפונות, להתרחק מאגמים נחלים ונהרות, מעצים ביערות, להיות קשובים ולהישמע להנחיות גורמי החירום בסלובניה".

במשרד החוץ ציינו שבמקרה חירום ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ לקונסול ישראל לסלובניה הרצל אדרי, לנייד: +436642102075

Slovenia was hit by severe flooding during the night, especially in the north and center. pic.twitter.com/hO77N2bltw — SLAVA UKRAINI (@yothisaintavibe) August 4, 2023

סלובניה נחשבת לאחת הפנינות היפות והירוקות באירופה כאשר המקומות המפורסמים בה הם אגד בלד, אגם בוהין והעיירות הקטנות שנמצאות בה.

אזהרת מסע לגונדר אוגנדה

לאור מספר התנגשויות אלימות שאירעו בימים האחרונים במחוז גונדר (Gondar) בין קבוצות מקומיות חמושות לכוחות הביטחון הפדרליים, נחסמו הדרכים לגונדר וממנה ואף שדה התעופה בגונדר סגור.

בעקבות כך, משרד החוץ הוציא אזהרה: "ישראלים השוהים במחוז גונדר, וולו וג'וג'ם מתבקשים להישאר בבתים, לדאוג לזמינותם בטלפונים הניידים, לנקוט באמצעי זהירות מירביים וליצור קשר ולעדכן אודות מצבם באמצעות שגרירות ישראל באדיס או באמצעות חדר המצב של משרד החוץ. כמו כן, מומלץ להימנע מנסיעה למחוז אמהרה ולערים שכנות במחוז.

"ישראלים המתכננים לצאת לאתיופיה בכלל ולאזורים שציינו לעיל בפרט בעת הקרובה, מתבקשים לשקול הגעתם ולהתעדכן באמצעות התקשורת ואתר משרד החוץ טרם היציאה למקום עד להתבהרות המצב".