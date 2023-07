From the Greek #Rhodes continue to evacuate people due to forest fires. It is reported that 30 thousand vacationers have already left the island. pic.twitter.com/WKXqVCZKKv — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2023

האי היווני רודוס בוער כבר ימים שלמים במרכז המיוער, ולאחר שכוחות הכיבוי השתלטו על הלהבות, בשבת אחר הצהריים הרוח החזקה התהפכה לפתע והלהבות פנו ישירות למעוזי תיירות וכפרים בדרום ובדרום-מזרח האי.

במוצאי שבת הגיעו הלהבות לכפר לארמה (Laerma) שכבר פונה – הבתים הראשונים עלו באש, כפי שהראו דיווחים בתקשורת היוונית. משרד החוץ היווני הפעיל צוות משבר kהגנה אזרחית שתפקידו לטפל באותם תיירים שמלונותיהם ובתי האירוח שלהם פונו.

30,000 תיירים כבר נמלטו מהלהבות – ביניהם ישראלים

כפי שמדווח הרדיו הממלכתי היווני, 30,000 בני אדם כבר נמלטו מדרום-מזרח אי הנופש בגלל שריפות היער. המספר האמיתי יכול להיות אפילו גבוה יותר, הם אומרות הרשויות. חלק גדול מאותם תיירים שנמלטו נלקחו למקום מבטחים בסירות.

Evacuations amid wildfires in Rhodes, Greece.pic.twitter.com/LMKWKI29wc — The Spectator Index (@spectatorindex) July 22, 2023

Fire on Rhodes: Hotels on fire, evacuation of tourists only by boats



▪️The port authority of the Greek island of Rhodes continues to evacuate residents and tourists by sea from the beaches in Lardos and Kiotari, the eastern side of the island has been cut off by a large forest… pic.twitter.com/TJ3vTnJgn1 — Spriter Team (@SpriterTeam) July 23, 2023

כמה בתי מלון ובתי הארחה פונו בשבת אחר הצהריים בצד הדרומי של אי הנופש היווני רודוס כששריפת יער גדולה יצאה משליטה. המלונות בחוף קיוטארי (Kiotari), שנמצא כ-55 קילומטרים דרומית לעיר רודוס, הושפעו גם הם ואורחיו פונו, כך מדווח הרדיו הממלכתי. "זו השריפה הכי קשה שנאלצנו להילחם בה", אומר דובר מכבי האש היווני.

על פי הדיווחים המקומיים, רוחות חזקות נושבות כעת באזור רודוס. "העשן כל כך כבד שקשה לנשום. אנשים נלקחים לעיירה הקטנה גנאדי (Gennadi), משם הם אמורים לעבור לבתי מלון אחרים", אמר קונסטנטינוס טראסליאס, סגן ראש עיריית רודוס, לערוץ החדשות באתונה סקאי.

הרדיו הממלכתי דיווח בספיישל כי 8,000 איש נסו מדרום האי בשיירות שהלכו ברגל, אך המספר עדיין לא לגמרי בטוח ויכול להיות אפילו גבוה יותר. דובר מכבי האש הודיע כי 2,000 אנשים הובאו למקום מבטחים בסירות מהחופים שמדרום לעיר לינדוס.

Thousands flee homes and hotels on Rhodes as fires spread https://t.co/MecPQ91m7v — BBC News (World) (@BBCWorld) July 22, 2023

Comes to the end of a lovely holiday in Rhodes, and wild fires start. We’ve been evacuated and thousands of us are in some hotel laying all over floor and not had one text from @jet2tweets to update us on anything. Not a clue what we’re doing about getting our flight home tonight pic.twitter.com/6gSKl6yk1B — Robbie (@Robbieatkin8) July 23, 2023

עומר הרמן השוהה בבית מלון ליד נמל התעופה רחוק מעט ממוקד השריפות מספר: "אנחנו נמצאים באזור שדה התעופה בחלק הצפוני של האי שהשריפה קצת רחוקה ממנו. השריפה נמצאת יותר במרכז ודרומה. עקב השריפות אין אוטובוסים ומוניות, האי כמעט משותק. הביאו למלון שלנו תיירים שפונו ממלונות אחרים שהשריפה התקרבה אליהם. הכבישים באי נחסמו לתנועה כדי למנוע מעבר של תיירים ואנשים למוקדי השריפות".

יהודית צליק ובעלה רוני נמלטו אתמול (שבת) מרודוס לאחר שהאש הגיעה למלון שבו שהו ליד חוף הים. השניים המבוטחים בפספורטכארד פנו לחברה אשר סייעה להם להימלט מהאש. "ראינו את העשן והאפר מהחדר שלנו במלון. ברחנו כל עוד נפשנו בנו, השארנו את המזוודות, הכול. לקחנו כמה בקבוקי מים, דרכונים וקצת כסף. אנשים היו בלי מים, בלי אוכל הולכים לשום מקום", משחזרים יהודית ורוני. "היה נחיל של אנשים בכבישים. הלכנו לכיוון הים. הרשויות באי לא עשו כלום, הם לא ערוכים לאירוע גדול מאוד. שמנו מסיכות קורונה כדי לא להיחנק כי אי אפשר היה לנשום, חום אימים. מזל שתפסנו מכונית עם תיירים והצלחנו עם הרבה מזל להגיע לשדה התעופה. הצלחנו למצוא כרטיסי טיסה לאתונה והיום נחתנו בארץ".

צוות החילוץ של חברת מגנוס הוטס הבוקר מהארץ וכבר הגיע לרודוס, במטרה לסייע למטיילים ולכמאה מבוטחי פספורטכארד ששהו באזור ונדרשים לפינוי או סיוע רפואי. אתמול והיום כבר פונו כמה עשרות מהם באוטובוסים או בסירות לצד הצפוני של העיר. כ-30 מבוטחי פספורטכארד נמצאים עדין בצד הדרומי שמומלץ להתפנות ממנו, ויפונו במהלך היום לצד הצפוני. כמה עשרות שפונו לצד הצפוני, צפויים לחזור כבר היום בטיסות לארץ. מטיילים ישראלים שנמצאים באזור מתבקשים לשתף פעולה עם הרשויות המקומית ולהישמע להנחיותיהם.

במשרד החוץ נמצאים בקשר כל הזמן עם חברות החילוץ וחברות הביטוח כדי לסייע להן בפינוי הישראלים מהאי לאזור שדה התעופה ולמקום בטוח ומרוחק מהשריפות. הקונסול הישראלי באתונה מסייע בעניין ואפילו מדינת ישראל שגרה מטוסי כיבוי לסייע בכיבוי השריפות.

Our accommodation last night! #rhodes #wildfires pic.twitter.com/khLcbDInBQ — Claire ❤️✈️ (@Claire_xx_) July 23, 2023

BREAKING: The Rhodes wildfires have sparked the biggest Greek evacuation operation ever in response to a fire, Greek police said



READ: https://t.co/H2ZMZVxMxX pic.twitter.com/X607kf2YDz — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 23, 2023

למרות מצב החירום באזור הדרום של רודוס, ישראלים שנמצאים בצפון מדווחים כי שם המצב הרבה יותר רגוע. "הבלגאן הוא בדרום האי שם יש מעט מלונות. היזור המתויר שגם אנחנו ו-90 אחוז מהישראלים נמצאים בו הוא בצפון האי שרחוק מאוד ושם הכול בשגרה ואין שום סכנה", אומר אלמוג שריד, מפיק ישראלי שנופש כעת ברודוס. "יש כמה אלפי תיירים שביניהם כמה ישראלים ששהו באזור לינדוס בדרום ששם השריפה משתוללת וחלקם הספיקו להתפנות אלינו לצפון. אבל יש בעיה כי כל המלונות בתפוסה מלאה אז הרבה מהם מחפשים חדרים או ישנים במסדרונות כרגע של בתי מלון שפתחו להם את הדלתות כדי ליהנות ממתקני המלון ולישון בלובי או איפה שירצו".

Hundreds of civilians live on a secure basketball court. The same images are valid for hotels and the airport. #Ροδος #φωτιά #Rhodes #Φωτιες #Greece #πυρκαγιαΡοδος #Ροδοςπυρκαγια pic.twitter.com/NejGr5F8Ql — Eren (@Eren50855570) July 23, 2023

גל החום מגיע לשיאים חדשים

יוון נתונה כעת בגל חום חסר רחמים שחולף על אירופה: לפי נתוני סוכנות מזג האוויר, הטמפרטורות טיפסו ביום שישי ל-44 מעלות בסלוניקי שבמרכז המדינה ול-41 מעלות באזור אתונה – והן צפויות להחמיר ולעלות עוד יותר בימים הקרובים. "זה יכול להיות סוף השבוע החם ביותר בחודש יולי זה 50 שנה", אמר המטאורולוג פנאיוטיס ג'אנופולוס בתחנת הטלוויזיה הממלכתית ERT ביום שישי.

45 מעלות בסלוניקי ו-44 מעלות בבירה צפויות היום, במה שעלול להיות היום החמור ביותר בגל החום הנוכחי. בסך הכל, לאתונה יהיו שישה עד שבעה ימים עם טמפרטורות מעל 40 מעלות, אמר ג'אנופולוס. זה יוצא דופן אפילו עבור הבירה, שרגילה לקיץ חם, שבה האתר הארכיאולוגי המפורסם בעולם, האקרופוליס, סגור בשעות החמות ביותר של היום כבר מעל לשבוע.

לדברי מדענים, שינויי האקלים הופכים את גלי החום לתכופים יותר, מה שמוביל לטמפרטורות גבוהות יותר ולמשכי זמן ארוכים יותר. הבצורת הקשורה גם מגבירה את הסיכון לשריפות יער.