אליקו לוי מתגורר כבר כמה שנים ברומא ועובד כמדריך סיורים קולינריים למטיילים ישראלים. מאז תחילת המלחמה, הוא מתאר מציאות לא פשוטה בתור ישראלי באיטליה. "כמו בכל מקום בעולם, להיות ישראלי בחו"ל הפכה לעיתים למשימה מאתגרת", הוא מספר בשיחה עם mako. "מצד אחד אתה רוצה לחיות את חייך בשקט, ומצד שני בוער בך להסביר, להגן על המדינה ולהשפיע על דעות החברים והאנשים שאתה פוגש".

בכל פעם שאליקו עולה למונית בעיר, הוא מתחיל שיחה עם הנהג. "נהגי המוניות כאן מאוד דומים לנהגי המוניות בארץ. הם חמי מזג, אוהבים לשוחח ולהנעים את הדרך. כשאתה נכנס למונית, זה כמעט תמיד מרגיש כאילו נכנסת לריאיון עבודה גם כשלא ממש התחשק לך, ולא משנה מאיפה אתה בעולם. מתחילת המלחמה, בכל פעם כשאני עולה למונית ומתחילה שיחה אני אומר שאני איטלקי. אני דובר את השפה כבר 17 שנה, עם מבטא מושלם, וזה מאפשר לי להגיד שאני מקומי".

השבוע, אמו של אליקו הגיעה יחד עם אחיותיו לביקור בעיר הבירה האיטלקית. "עלינו לנסיעה עם נהג מונית, הן ישבו מאחור ודיברו ביניהן בעברית, ואני ישבתי ליד הנהג. כעבור דקה הנהג כבר שאל אותי באיטלקית 'מאיפה הן? איזו שפה זו?', בלעתי רוק ואמרתי לעצמי יאללה, שיתמודד עם המידע. אמרתי לו לו שזו המשפחה שלי, הן מישראל ומדברות בעברית, והוא שתק".

כעבור כמה שניות של שקט, אליקו שמע את האחיות שלו מתלחששות מאחור. "הן הבינו שהוא שאל מאיפה הן, וחששו. אחרי זה הוא אמר 'אני חייב להגיד לך משהו', וכבר התכוננתי לשמוע את הביקורת נגדנו. אמרתי לעצמי בטח עכשיו הוא יגיד שאנחנו רוצחי עם וכל הטקסט המדוקלם הקבוע, אבל אז הוא המשיך ואמר 'אני לצד העם הישראלי'. חזרה לי הנשימה באותו הרגע, ואמרתי למשפחה שלי שאפשר להירגע ואחותי פשוט שלפה את הפלאפון והתחילה לצלם סרטון".

"הוא סיפר שיש לו חבר יהודי מהקהילה היהודית ברומא, ושהחבר הזה ביקר באושוויץ. הוא תיעד משם לא מעט דברים והראה לנהג, ואז הוא סיפר לנו ששם הבין את הכל, הוא ראה את הברבריות, את הצד האפל של האנושות, איך שנאו יהודים רק משום שהיו יהודים, ומאז שראה את התיעודים האלו הוא עמד לצדנו".

בסיומה של הנסיעה, אליקו והנהג החליפו מספרי פלאפון, והוא לחץ את ידיהן של אמו ואחיותיו בהתרגשות. "זה רק מראה שיש המון איטלקים כמו הנהג שעומדים לצדנו. גם אם לא מסכימים על הכל, רבים מהם רואים אותנו כאזרחים שנקלעו למלחמה ארורה והם מחבקים ומעודדים אותנו. מאז הפסקת האש המצב כאן נרגע והמהומות ההמוניות שתועדו ברחובות פסקו. אני שומע המון עברית ברחובות, יש ישראלים עם שקיות שופינג בכל פינה ובכל בית קפה בעיר. כמובן שנדרש להמשיך לגלות ערנות לכל דבר, אבל יותר ממומלץ להגיע וליהנות מרומא".