הנשיא טראמפ בישר בליל חמישי האחרון כי קזחסטן מצטרפת להסכמי אברהם והודיע כי בקרוב יתקיים טקס חתימה רשמי עם המדינה האסייתית שכבר מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל ולה יש שגרירות בתל אביב. ההודעה על כך שקזחסטן מצטרפת להסכמי אברהם "אכזבה" אנשים רבים שציפו לבשורה על הצטרפותה של אינדונזיה להסכמים, דבר שעשוי להביא לגל של תיירים ישראלים סקרנים להגיע לבאלי, יעד אקזוטי עם מלונות פאר, טבע מרהיב, ובעלויות נמוכות במיוחד.

הצטרפותה של קזחסטן נחשבת בעיקר סמלית, אך היא צפויה לחזק את שיתופי הפעולה המדיניים, הצבאיים והכלכליים, וגם לפתוח את שערי המדינה לשוק התיירות הישראלי, שעד כה לא ממש נחשף אל המדינה העצומה. משרד התיירות והספורט הקזחי הודיע כי המדינה חוותה זינוק חסר תקדים בתיירות הבין-לאומית בשנה החולפת על עלייה של כ-25 אחוז ברווחים לעומת שנת 2025, כאשר למעלה מ-7.5 מיליון תיירים הגיעו לטייל בחצי השנה הראשונה. המדינות העיקריות התורמות לזרם התיירים הזרים, מלבד המדינות השכנות, כוללות את סין, הודו, טורקיה, גרמניה וארה"ב.

צילום: Alexey_Arz, shutterstock

מי שהספיק כבר לטייל בקזחסטן בשנה שעברה הוא בלוגר התיירות שחף שי: "יצא לי להיות במדינות השכנות של מרכז אסיה ותמיד רציתי להגיע גם לשם, זה יעד שסימנתי אותו זמן רב", הוא מספר בשיחה עם mako. "טסתי ישירות לאוזבקיסטן ומשם חציתי את הגבול ברגל, קבעתי עם נהג שהיה מאוד נחמד ואמר לי שאני הישראלי הראשון שהוא פוגש. טיילתי באזור דרום מערב המדינה שמתייחד בהיותו על דרך המשי ששימשה בהיסטוריה להעברת סחורות מסין לאירופה, זה נותן למקום אווירה היסטורית עם מבנים ייחודיים ואותנטיות שאין בהרבה מדינות שביקרתי".

לדבריו, למרות מה שהרבה חושבים, מדובר במדינה מתפתחת עם מתחמים מודרניים. "ישנתי במלון חמישה כוכבים שעלה לי רק 240 שקלים ללילה, ובכללי הכל פה נורא מתקדם וגם מאוד זול. האוכל, מלונות היוקרה שניתן להזמין במחירים מדהימים, ואפילו הדלק עולה כאן 1.5 שקלים לליטר".

לאחר כמה ימים, הוא טס לעיר הגדולה בקזחסטן, אלמטי. "מדובר בעיר עם אווירה סובייטית מאוד, אחרי הכל קחזסטן השתייכה לברית המועצות עד תחילת שנות ה-90. לא רק שהשפה הרוסית מדוברת בכל מקום לצד הקזחית שמזכירה מאוד טורקית, גם המבנים שם סובייטים, והמטרו מזכיר את רוסיה. ברחבי העיר יש אנדרטאות גדולות לכבוד הניצחון על הנאצים, דבר שנפוץ בכל עיר סובייטית בעולם".

במהלך הביקור באלמטי, שחף הזמין מראש סיור לטבע המרהיב שמקיף את האזור. "ראיתי נופים שלא ראיתי באף מקום אחר. לדוגמא "Charyn Canyo" שנראה כמו מאדים, או אגם "Kaindy" עם תופעה הזויה של גזעי עצים בתוכו. החוויה שלי הכללית מקזסטן הייתה מדהימה. האנשים נעימים, ולא אכפת להם מפוליטיקה בכלל, תרבות שונה ומיוחדת, נופים מדהימים וכמובן מחירים זולים".

ישראלי נוסף שביקר במדינה בחודשים האחרונים הוא אבי רוזנפלד בן ה-19, שהתחיל לטייל לבד ברחבי העולם מגיל 16 וביקר עד היום ב-63 מדינות, ועבורו מדובר בביקור השני בקזחסטן. "המדינה הזו נורא סקרנה אותי ושמעתי עליה המון, שמדובר במדינה ענקית עם טבע מטורף ונופים מרהיבים, אז המון זמן זה היה ברשימת 'הצ'ק ליסט' שלי".

צילום: Sergey Dudikov, shutterstock

לדבריו, בתור ישראלי, הוא קיבל יחס חם ממטיילים שפגש במדינה, וגם ממקומיים שמתעדכנים על הלחימה. "באחד מהטיולים הגעתי לישון בהוסטל נידח בקצה ההר, פגשתי קבוצת נשים שעשו שם טרק בהרים והם מאוד התלהבו לשמוע שאני מישראל. חלק מהמקומיים שאלו אותי אם הכל בסדר, כי הם שמעו שיש אצלנו מלחמה גדולה. אבל היו גם רבים שלא הכירו אותנו ולא ידעו היכן המדינה שלנו ממוקמת. יש אפילו קהילה יהודית יחסית גדולה עם בית חב"ד גדול, ואפילו אביו של הרבי מחב"ד, הרב לוי יצחק שניאירסון, קבור כאן".

"יש בקחזסטן תופעות טבע שאין בהרבה מקומות בעולם, כמו הגרנדניוזי קניון שנמצא לא רחוק מאלמטי", אומר אבי. "אני ממליץ לכל אלו שמתכננים להגיע לקחת טיולי יום מאורגנים לטבע שהמדינה הזו מציעה. גם המחירים כאן ממש זולים ואפילו ביחס לרוב המדינות במרכז אסיה זו המדינה הכי נוחה והכי מודרנית שהייתי בה. אני מצאתי מלונות של ארבעה כוכבים במחירים של כ-50 דולר ללילה ולפעמים אפילו פחות, תלוי בעונה".