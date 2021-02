תיעוד מטריד: טיסה של חברת ינייטד איירליינס האמריקאית, שהמריאה מדנבר בדרכה להונללו בהוואי, תועדה הלילה בזמן שהמנוע הימני של מטוס הבואינג 777 עולה באש וחלקים ממנו התפרקו באוויר ונפלו בשכונת מגורים בפאתי דנבר.

התקלה התרחשה מיד לאחר ההמראה והמטוס הסתובבב וביצע נחיתת חירום בשדה התעופה ממנו יצא. על פי ה-FAA לא היו נפגעים בעקבות המקרה וכל 231 הנוסעים ואנשי הצוות נחתו בשלום. גם החלקים שנפלו מהשמיים לא גרמו לפגיעה בנפש או ברכוש.

כרגע רשות התעופה בארה"ב החלה בחקירה על מנת לבדוק את נסיבות האירוע.

These pictures are wild. According to reports, plane debris fell from the sky and landed in different neighborhoods in Denver https://t.co/aRKtJP4q7u pic.twitter.com/8EC6DesIZ2 — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 20, 2021

בנוסף לאירוע הזה, מנוע של מטוס מסוג בואינג 747, שהמריא הלילה מהולנד לניו יורק, התפוצץ באוויר דבר שגרם ללהבים שלו להתפרק והם נפלו בלב אזור מגורים וחלקם אף על מכונית חונה.

על פי דיווחים מקומיים אישה אחת נפגעה מהאירוע וסבלה מפציעות קלות. מיד לאחר פיצוץ המנוע, שהתרחש כשעה לאחר ההמראה, הטייסים ביצעו נחיתת חירום בליאז' שבבלגיה. להב המנוע שפגע ברכב חונה | צילום: צילום מסך