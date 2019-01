קתאי פסיפיק הודיעה שתכבד כרטיסים למחלקות יוקרה שמכרה בטעות, במחירים זולים במיוחד, לכמה נוסעים בני מזל.

חברת התעופה של הונג קונג הציעה בטעות כרטיסים לטיסה באוגוסט במחלקת עסקים בין דה נאנג שבווייטנאם לניו יורק, במחיר של 675 דולר לכרטיס. לשם השוואה, כרטיסים בקו זה לחודשים יולי וספטמבר נמכרו במחיר של עד 16 אלף דולר. כרטיס טיסה מהאנוי לוונקובר, כשכיוון אחד במחלקת עסקים והשני במחלקה ראשונה, הוצע בפחות מאלף דולר.

הכתבה פורסמה במקור ב-Themarker

בלוגרים לענייני נסיעות היו הראשונים לזהות את הטעות, ודיווחו על המחירים הנמוכים ב-31 בדצמבר. החברה הודתה כי עשתה טעות ותיקנה את התקלה, אך אמרה כי תכבד את הכרטיסים שכבר נמכרו. "אנחנו לא רוצים לחזור בנו מההבטחה ללקוחות שלנו", נכתב בחשבון הטוויטר של קתאי. "עשינו טעות, אבל אנחנו מצפים בכיליון עיניים לארח אתכם בטיסה שלנו עם הכרטיס שקניתם".

Happy 2019 all, and to those who bought our good - VERY good surprise ‘special’ on New Year’s Day, yes - we made a mistake but we look forward to welcoming you on board with your ticket issued. Hope this will make your 2019 ‘special’ too!

.#promisemadepromisekept #lessonlearnt