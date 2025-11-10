לאחרונה דיווחנו על כך שבבריטניה הוציאו אזהרה חדשה ל-8 יעדים מחשש להרעלת אלכוהול על ידי מתנול. בין היעדים ניתן למצוא את קניה, יפן, מקסיקו, פרו, לאוס ועוד. האזהרה מגיעה אחרי שבשנה שעברה 4 תיירים מתו מהרעלת אלכוהול בלאוס.

כעת, הוריהן של שתי בנות מאוסטרליה שמתו בעת הטיול שלהן לאחר ששתו אלכוהול מזויף, יוצאות בקריאה להסיר את לאוס מרשימת היעדים שמומלץ לנסוע אליהם. מדובר בהוריהן של הולי מורטון-בולס וביאנקה ג'ונס, שטוענים שלא זכו ליחס הוגן מהממשל בלאוס ואף כינו אותו "מושחת" בראיון לעיתון "הראלד סאן". לטענתם, אין ראיות לכך שהמשטרה המקומית בכלל חקרה את הטרגדיה.

הולי וביאנקה, שתיהן היו בנות 19, היו בטיול בעיירת התיירות ואנג ויאנג (Vang Vieng) בנובמבר 2024, כאשר צרכו כמות גדולה של מתנול ששמו להן במשקאות, במטרה לחסוך כסף. השתיים מתו יחד עם תיירים נוספים מדנמרק ומארה"ב ששהו באכסנייה "נאנה בקפקרס".

משפחתה של ביאנקה כתבה לאחר מותה בזמנו: "בלב כבד אנו חולקים את הבשורה כי בתנו ואחותנו האהובה, ביאנקה ג'ונס, נפטרה. היא הייתה מוקפת באהבה, ואנחנו מתנחמים מהידיעה שהרוח המדהימה שלה נגעה בכל כך הרבה חיים במהלך הזמן שלה איתנו. אנו רוצים להביע את תודתנו העמוקה על התמיכה, האהבה והתפילות המדהימות שקיבלנו מרחבי אוסטרליה".

"התקווה שלנו היא שהאוסטרלים יסירו את המחוז הזה מרשימת היעדים שלו, החיים של המטיילים שם לא שווים כלום וראינו זאת ממקור ראשון, כמו גם משפחות אחרות שהיו מעורבות בטרגדיה הזו", אומרות כעת המשפחות. "עד כה, אף אדם או ארגון לא הועמד לדין בעקבות האירוע. נראה כי מקרי המוות של נשים צעירות חפות מפשע עשויים להישכח, להיעלם ולהישאר ללא פתרון".

בנוסף, בפברואר האחרון נחשף כי ממשלת לאוס סירבה להיפגש עם המשפחות שילדיהן נהרגו באירוע הרעלת המתנול ההמונית. "לא שמענו מהם דבר", אמר ג'ונס בראיון לתכנית התחקירים "60 דקות", ששודר במוצאי שבת. "אני לא יכול שלא תהיה משמעות למותה של בתי". הוא ממשיך: "בנובמבר האחרון, אחרי האירוע, במכתב שנשלח לשרת החוץ שלנו, פני וונג, ממשלת לאוס הביעה 'עצב עמוק' על מקרי המוות ונטען שהם 'חוקרים את סיבת האירוע כדי להביא את העבריינים לדין'. עד כה, למרות המילים הללו, מעט מאוד פעולות נעשו בפועל".

