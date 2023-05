זה לא חדש שנוסעים אמריקאים משתוללים בטיסות. במהלך הקורונה אפילו נשבר השיא לקנס הגדול ביותר לנוסע, שעמד על 52.5 אלף דולרים, וברשות התעופה הפדרלית של ארה"ב (FAA) ציינו שמאז שהנגיף פרץ לחיינו, כמות התלונות עלתה בצורה משמעותית. יחד עם זאת, אירוע שהתרחש לפני כשנה והגיע לסיומו בבית המשפט בסוף השבוע האחרון, הצליח להפתיע גם את מי שכבר ראו הכל.

סינתיה מקנייט (Cynthia McKnight), בת 24 מרוצ'סטר, הגיעה להסדר טיעון בבית המשפט לאחר שבאפריל 2022 גרמה לביטול טיסה של חברת אמריקן איירליינס לשיקגו. הכל החל כאשר הדיילת ביקשה ממנה לסיים את השיחה שלה בטלפון הסלולרי, בזמן שהמטוס עשה את דרכו למסלול ההמראה. סינתיה התעצבנה על הבקשה, קמה ממקומה, הלכה לקדמת המטוס ולאחר ויכוח ארוך ירקה על אחד הנוסעים שביקש ממנה לחזור לשבת.

זה לא נגמר כאן. לאחר שסיימה להשתולל על המטוס, סינתיה הצליחה לפתוח את דלת המטוס בזמן שהוא היה בתנועה, ודחפה דיילת שניסתה לעצור אותה. פתיחת הדלת גרמה למגלשת החירום להתנפח, היא ירדה בעזרתה למסלול והחלה לרוץ בין המטוסים.

האירוע החמור גרם לביטול הטיסה ולהזמנת מטוס חלופי. חברת אמירקן איירליינס העריכה שהנזק הכספי על החלפת הכרטיסים לכלל הנוסעים ותיקון מגלשת החירום נעמד בכ-50 אלף דולרים (כ-186 אלף שקלים).

העונש שנגזר לאחרונה על סינתיה הוא שלוש שנות מאסר על תנאי וקנס בגובה 42,128 אלף דולרים (כ-157 לף שקלים).