זה לא סוד שכשטסים בחברות הלואו קוסט צריך להוסיף כסף כמעט על כל דבר. החל ממזוודה, דרך אוכל ועד לבחירת מושב מועדף לכל דבר יש את המחיר שלו והרבה פעמים הוא לא זול בכלל.

גם מרקוס מולינה (Marcos Molina) שטס לאחרונה עם חברת ריינאייר, גילה על בשרו עד כמה התשלומים הנוספים יכולים להיות מתסכלים. מרקוס, המתגורר בגרמניה, טס בסוף השבוע האחרון לדבלין, אירלנד, והוסיף כסף על מנת לבחור במושב ליד החלון, אך כשעלה על המטוס גילה שדווקא בשורה שלו הוא לא קיים.

The window seat I paid for, for my @Ryanair flight to Dublin Refund??? #travelfails pic.twitter.com/jxebd1SZHc — Marcos Molina (@GerylightR) February 20, 2020

"זה מעצבן במיוחד, כי בחברות התעופה גובים כסף על כל שידרוג הכי קטן", הוא אמר לרשת טלוויזיה מקומית באירלנד בטענה שלא קיבל תמורה בעבור התשלום שלו. "מי שמוכן לשלם יודע שהוא עושה את זה כדי שיהיה לו קצת יותר נוח במטוסים הצפופים".

כעת, מרקוס דורש מחברת התעופה להחזיר לו את הכסף ששילם עבור בחירת המושב, היות ולטענתו לא קיבל שום התראה על כך שלמושב אין חלון.

מחברת התעופה נמסר: "במטוסים מדגם זה, ישנם שלושה מושבים בסך הכל שאין להם חלון. כל מיש שבוחר באחד המושבים הללו מקבל הודעה על כך במהלך ההזמנה".

נכון לעכשיו ההליך עדיין נמצא בבירור ומרקוס טרם קיבל פיצוי.