Three people have been killed as #Auckland, #NewZealand's largest city, was hit by heavy rain and floods. All international flights have been cancelled at Auckland airport.#AucklandFloods #aucklandflooding pic.twitter.com/cMDhSzOeqI — Media Warrior (@MediaWarriorY) January 28, 2023

לאחר ההצפות ההרסנית של יום שישי בניו זילנד, נמל התעופה של אוקלנד, העיר הגדולה במדינה, חזר להפעיל טיסות פנים וטיסות בין-לאומיות בין-לאומיות. בזמן שהטיסות הפנימיות התחדשו כבר בשבת, הטיסה הבינלאומית הראשונה, Jetstar JQ202, יצאה מאוקלנד הבוקר בשעה 07:06 שעון מקומי.

בשבת, נמל התעופה עדכן את הטסים לגבי חידוש הטיסות הבין-לאומיות:

International flights resume tomorrow morning. People should check with airlines about their flight as schedules may be disrupted for several days, but security and border processes will be open from 3:30am tomorrow for the first scheduled flight at 6am. — Auckland Airport (@AKL_Airport) January 28, 2023

המצב הנוכחי

נתוני Flightradar24.com מראים שמטוס Jetstar A320-200, יצא משדה התעופה של אוקלנד (AKL) בשעה 07:06 זמן מקומי. הטיסה במטוס האיירבוס A320, שנשא 186 נוסעים, ארכה 3:11 שעות לטיסה, ונחתה בנמל התעופה של סידני (SYD) בשעה 08:17.

בשעה 09:50 שעון ניו ניו זילנד, נמל התעופה של אוקלנד פרסם עדכון על הפעילות היום, ועל תוכניותיו להחזיר את הנמל לפעולה מלאה. מלבד הטיסה הראשונה מתוך Jetstar JQ202, שדה התעופה הדגיש כי טיסת "אייר ניו זילנד" NZ5 מלוס אנג'לס (LAX) הייתה הטיסה הבין-לאומית הנכנסת הראשונה בשעה 07:20, עם 355 נוסעים. כמו כן, יותר מ-1,000 נוסעים נמצאים כעת בטרמינל הבינלאומי, וייקח זמן מה עד שלוחות הזמנים יחזרו לתפקוד רגיל. יותר מ-1,000 ארוחות, 500 שמיכות ומאות בקבוקי מים ופירות ניתנו לנוסעים אתמול ואמש, כאשר משפחות וקשישים ישנו הלילה בנמל התעופה של אוקלנד.

Auckland Airport closes its international terminal building after torrential rain causes widespread flooding. https://t.co/ChOrDPhWiz pic.twitter.com/C6t0SqCE5A — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 27, 2023

ההצפה השפיעה באופן משמעותי על התשתיות הקריטיות של הטרמינל, כאשר צוותי נמל התעופה וצוותי מתנדבים עבדו לאורך כל הלילה כדי להבטיח שהכל יבש, בדוק ומתפקד כהלכה לפני שניתן היה להפעיל מחדש את השירותים הבין-לאומיים. מנכ"לית שדה התעופה באוקלנד, קארי הוריהנגנואי, הודתה למאמציהם של יותר מ-100 מתנדבים מצוות נמל התעופה, שתמכו בנוסעים מסביב לשעון, למרות שהתמודדו עם בעיות ההצפות בבתיהם.

המנכ"לית הוסיפה כי אמנם הבטיחות היא מעל הכל, אך ההעברה של הנוסעים למקום שבו הם צריכים להיות, היא המטרה העיקרית של נמל התעופה. היא גם הזהירה שחזרה לשדרה מלאה עשויה להימשך זמן מה, והמליצה לנוסעים להגיע אך ורק אם הם בטוחים שטיסתם אכן תמריא, ולוודא זאת עם חברת התעופה באופן ישיר.

pic.twitter.com/Cr3m0dGPLp — Auckland Airport (@AKL_Airport) January 28, 2023

מניין ההרוגים עולה

גשמים עזים ממשיכים להכות באי הצפוני של ניו זילנד, גורמים למפולות, שיטפונות וממוטטים כבישים, כאשר מניין ההרוגים עלה לארבעה לאחר שאדם שנעדר נמצא והוכרז מת. אוקלנד כאמור היא העיר הגדולה ביותר בניו זילנד, מונה 1.6 מיליון תושבים, וגם היום (ראשון) הרשויות הכריזו בה על מצב חירום. ארגון מזג האוויר של המדינה, MetService, הזהיר מפני מזג אוויר קשה יותר ביום ראשון ושני באי הצפוני. גשם עז עלול לגרום להצפות ושיטפונות, נאמר.

Record rainfall floods New Zealand's Auckland Airport, suspending international flights until noon on Sunday https://t.co/9sgBWb8nA0 — Bloomberg (@business) January 28, 2023

מוקד הסערה עבר מאז דרומה, כאשר מחוז וואיטמו - הממוקם כ-220 ק"מ מאוקלנד – הכריז על מצב חירום מאוחר בשבת. "החלק הנורא ביותר של זה הוא שאיבדנו חיים", אמר סגן ראש הממשלה כרמל ספולוני לכתבים באוקלנד.