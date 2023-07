במטרה להקטין את פליטת הפחמן בטיסותיה, חברת התעופה היפנית ג'פאן איירליננס, הודיעה שתחל להציע שירות של השכרת בגדים לתיירים שמגיעים לטייל או לשהות במדינה. הרעיון הוא לעודד את הנוסעים להגיע עם מזדוות ששוקלות פחות, בכך להקטין את משקל המטוס, לחסוף בצריכת הדלת ולעזור לטיסה להיות יותר ברת-קיימא.

איך זה יעבוד? אפשרות השכרת הבגדים החדשה, שזכתה לשם "Any Wear, Anywhere", תעשה אונליין ותיפתח לנוסעים חודש לפני הטיסה, רק לאחר שהזמינו את הכרטיס ויש בידם את מספר ההזמנה ושם בית המלון שבו ישהו. באתר ייעודי, כל נוסע יוכל לבחור את כמות הסטים שהוא רוצה לקבל במהלך החופשה, והבגדים יגיעו מכובסים ומגוהצים ישירות לחדר המלון. זמן השימוש בבגדים הוא עד שבועיים מרגע ההגעה ליפן.

נכון להיום, השירות צפוי להיות זמין עד ה-31.8.2024 ואם הוא יעבוד כמו שצריך הוא ייפתח לחברות תעופה נוספות. התשלום יחל מ-27 דולרים לסט של שלושה חלקים עליונים ושני תחתונים. ככל שמוסיפים יותר פריטים המחיר יעלה כמובן וניתן להזמין מקסימום של 8 סטים. ניתן יהיה גם לבחור בין בגדים "פשוטים" לחליפות מהודרות. מחיר המקסימום לסט אגב, יעמוד על 47 דולרים. השירות ינוהל על ידי תאגיד Sumitomo, שיהיה אחראי לכבס את כל הבגדים ולספק אותם לבית המלון.

"יותר ויותר אנשים שטסים לאחר הקורונה שמים דגש על קיימות וישנה תנועה הולכת וגוברת ברחבי העולם לקידום תיירות בת קיימא", ציינה חברת התעופה. "הקונספט של השירות הוא לספק חווית טיול עם מינימום מזוודות על ידי הצעת השכרת בגדים ביעד, ובכך ליצור ערך סביבתי".