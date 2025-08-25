עלייה משמעותית בזיהומי הפטיטיס A (צהבת A) דווחה במספר יעדי נופש פופולריים באירופה, במה שמוביל מומחי בריאות לדחוק במטיילים לבדוק את סטטוס החיסונים שלהם לפני הנסיעה. בין ינואר למאי 2025, מדינות מרכז אירופה, בהן סלובקיה, צ'כיה, הונגריה ואוסטריה, רשמו עלייה חדה בזיהומים, ועל פי חברת התרופות GSK, סלובקיה דיווחה על המספר הגבוה ביותר עם 880 מקרים, אחריה צ'כיה עם 600, הונגריה עם 530 ואוסטריה עם 87.

הפטיטיס A הוא זיהום כבד ויראלי המתפשט בעיקר דרך מזון ומים מזוהמים, או מגע קרוב עם אדם נגוע. הסיכון גבוה במיוחד באזורים עם סטנדרטים נמוכים יותר של היגיינה, אך אפילו מטיילים בסביבות שנראות בטוחות, כמו מזנונים בבתי מלון עלולים להידבק. סלטי ירקות טריים, פירות ים לא מבושלים ומי ברז, כולל קוביות קרח, הם מקורות נפוצים להדבקה.

ישראלים רבים נמצאים כאן עכשיו. בודפשט, הונגריה | צילום: Travellaggio, shutterstock

"דלקת כבד מסוג A קיימת ברחבי העולם, אך יש לנקוט משנה זהירות בעת נסיעה לים התיכון, מזרח אירופה ואזורים טרופיים", אומר דובר GSK. "צעדים פשוטים כמו הימנעות ממזון נא, שתיית מים בבקבוקים ושמירה על היגיינה טובה יכולים לתרום רבות להפחתת הסיכון".

פרסומת

ההמלצות הנוכחיות למטיילים באזורים שבסיכון: