אזהרה למטיילים באירופה: זינוק בחולי צהבת ביעדי נופש פופולריים ביבשת
עלייה חדה במקרי הפטיטיס A נרשמה מאז תחילת 2025 במדינות מרכז אירופה, עם מאות נדבקים בסלובקיה, צ'כיה, הונגריה ואוסטריה. על פי הנתונים, ההתפרצות מקושרת לחשיפה למזון ומים מזוהמים, גם בבתי מלון ומסעדות באזורים מתוירים. מומחי בריאות קוראים לעדכון חיסונים ולקיום הנחיות זהירות לכלל הנוסעים לאזור
עלייה משמעותית בזיהומי הפטיטיס A (צהבת A) דווחה במספר יעדי נופש פופולריים באירופה, במה שמוביל מומחי בריאות לדחוק במטיילים לבדוק את סטטוס החיסונים שלהם לפני הנסיעה. בין ינואר למאי 2025, מדינות מרכז אירופה, בהן סלובקיה, צ'כיה, הונגריה ואוסטריה, רשמו עלייה חדה בזיהומים, ועל פי חברת התרופות GSK, סלובקיה דיווחה על המספר הגבוה ביותר עם 880 מקרים, אחריה צ'כיה עם 600, הונגריה עם 530 ואוסטריה עם 87.
הפטיטיס A הוא זיהום כבד ויראלי המתפשט בעיקר דרך מזון ומים מזוהמים, או מגע קרוב עם אדם נגוע. הסיכון גבוה במיוחד באזורים עם סטנדרטים נמוכים יותר של היגיינה, אך אפילו מטיילים בסביבות שנראות בטוחות, כמו מזנונים בבתי מלון עלולים להידבק. סלטי ירקות טריים, פירות ים לא מבושלים ומי ברז, כולל קוביות קרח, הם מקורות נפוצים להדבקה.
"דלקת כבד מסוג A קיימת ברחבי העולם, אך יש לנקוט משנה זהירות בעת נסיעה לים התיכון, מזרח אירופה ואזורים טרופיים", אומר דובר GSK. "צעדים פשוטים כמו הימנעות ממזון נא, שתיית מים בבקבוקים ושמירה על היגיינה טובה יכולים לתרום רבות להפחתת הסיכון".
ההמלצות הנוכחיות למטיילים באזורים שבסיכון:
- להימנע מסלטים, פירות ים, בשר נא ודגים נאים
- לוותר על קוביות קרח במשקאות
- להימנע משתיית מי ברז
- להימנע ממוצרי חלב וגלידה באזורים עם היגיינה מפוקפקת
- לנהל יחסי מין בטוחים ולשמור על היגיינת ידיים