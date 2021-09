חברת רויאל קריביאן הודיע לאחרונה שתשיק את ספינת השיט הגדולה בעולם - Wonder of the Seas, במהלך חודש מרץ 2022. הספינה צפויה להגיע לברצלונה כבר במהלך חודש מאי 2022, זאת מיד לאחר הפלגות החורף של האנייה בקריביים ב -4 במרץ 2022 מפורט לאודרדייל בפלורידה.

ב-Wonder of the Seas ישנם 18 סיפונים שיכולים לאכלס כ-6,988 אורחים ועל פי החברה יהיו בה אטרקציות שלא היו מעולם בעולם השייט: מתחם סוויטות נפרד – המציע לאורחים סוויטות מפנקות מסוגים שונים, ביניהן סוויטת רויאל - סוויטה בעלת מרפסת שמש מוגבהת, בריכה, בר ושלל פינוקים לחופשה חלומית וסוויטה משפחתית ומפוארת שיכולה לארח משפחה עד 10 נפשות. במתחם מסעדה פרטית וטרקלין נפרד רק לאורחי מתחם הסוויטות.

בנוסף, יהיה אזור משחקים הכולל מגלשות, קירות טיפוס, משחקים, ציור קיר אינטראקטיבי המופעל על ידי מגע, המגלשה הגבוהה ביותר בים - The Ultimate Abyss; פארק מים לילדים Splashaway Bay, סימולטור הגלישה של FlowRider, קירות של טיפוס סלעים, אומגה בגובה של עשרה סיפונים ועוד.

ההפלגות לישראלים מברצלונה יחלו במאי 2022

כאמור, בתחילת מרץ 2022 תצא ה- Wonder להפלגות של 7 לילות לאיים הקריביים המזרחיים והמערביים ובמאי 2022 יחלו חופשות הקיץ המשפחתיות במימי הים התיכון עם פתיחת העונה האירופאית של ספינת הענק. ההפלגות יצאו מברצלונה ורומא ויארכו 7 לילות. הספינה תעגון ביעדים לאורך הריביירה הצרפתית והאיטלקית, ביניהם: פאלמה דה מיורקה בספרד וקפרי באיטליה.

"יעד ההפלגות האהוב ביותר על הישראלים, ברצלונה, עומד בפני שדרוג אדיר עם הגעתה של הספינה הגדולה בעולם, ה-Wonder of the Seas אל חופיו", אומר אורי שנבל, מנכ"ל סנורמה, נציגת המכירות הבלעדית של רויאל קריביאן בישראל. "אנחנו נרגשים להזמין את הציבור כולו לקחת חלק בהרפתקה מיוחדת במינה שטרם נראתה כמותה, בסטנדרט הבריאות והנופש הגבוהים ביותר כפי שרויאל יודעים לתת. זוהי חוויה שאסור לפספס".

Wonder of the Seas | הדמיה: רויאל קריביאן

Wonder of the Seas | הדמיה: רויאל קריביאן Wonder of the Seas | הדמיה: רויאל קריביאן Wonder of the Seas | הדמיה: רויאל קריביאן