תיירים הפכו למטרד באי הנופש באלי שבאינדונזיה, והממשלה החליטה להתערב, והכריזה לאחרונה על תוכניות לקמפיין מידע ציבורי נרחב שמטרתו לעודד התנהגות טובה יותר של תיירים המבקרים בגן העדן העמוס. בחודש שעבר, לעומת זאת, אישה אוסטרלית אחת עוררה סערה לאחר שנעצרה על ידי שוטר תנועה מקומי.

התיירת מרשה דניאל סולקה מבאלי לאחר שבסרטון שפורסם היא נראית בשיאו של וויכוח עם המשטרה המקומית על כך שלא חבשה קסדה בזמן רכיבה על הקטנוע שלה. היא נעצרה על ידי קצין תנועה בכביש סואן באזור התיירות צפון קוטה (North Kuta) בגין העבירה, שגררה קנס של 25 דולר (כ-90 שקל), מעצבן אך לא בדיוק הורס חיים.

עם זאת, התיירת לא הייתה מוכנה לקבל את הקנס, הגיבה באגרסיביות כלפי הקצין. הצילומים של חילופי הדברים הלוהטים, שצולמו על ידי עובר אורח, התפשטו במהירות ברשתות החברתיות, כשהסרטון צבר קרוב ל-2 מיליון צפיות. בסרטון ניתן לראות את דניאל מתנהלת בחוסר נימוס וצועקת לעבר השוטר "זו לא אשמתי!" בזמן שהקצין מסביר בשלווה את הכללים. התירוץ של דניאל? הקסדה שלה נגנבה.

לרשויות בבאלי נמאס מתיירים בעיתיים | צילום: Dewi Putra, shutterstock

כשהיא להוטה להמשיך בדרכה, היא מנסה לנסוע משם, אומרת שהיא הולכת לקנות קסדה חדשה וגורמת לפקק תנועה קל כשהיא מנסה להתרחק מהשוטרים שרצים לעברה כדי לעצור אותה. לפי דיילי מייל אוסטרליה, דניאל גורשה מאינדונזיה לאחר שהסרטון הפך לוויראלי.

באופן לא מפתיע, הסרטון עורר דיון רב באינטרנט, כאשר חלק מהמגיבים טענו שצריך לכבד את הנורמות התרבותיות בחו"ל, ואחרים פשוט התנצלו בשם האומה האוסטרלית: "אני מתנצל בשם אוסטרליה. למרבה הצער, יש לנו כאן לוזרים שחושבים שהם הבעלים של אוסטרליה כמו גם בעולם כולו ואין להם כבוד לאף אחד מתרבות אחרת". אחרים שיבחו את התנהגותו של הקצין, ואמרו "הוא צריך לקבל אות כבוד על הרוגע שלו", בעוד שאחרים הגיבו בחריפות ובקשיחות כלפי התיירת: "אין קסדה, אין כבוד, אין שכל".

האירוע מגיע בזמן שבו מועצת התיירות של באלי יוצאת בקמפיין ציבורי להעלאת המודעות בקרב התיירים, ומנסה ללמד אותם כיצד להתנהג במסגרות תרבותיות של האי. הקמפיין נועד לעודד תיירים לכבד את המנהיגים הבאלינזיים על ידי לבוש צנוע, שמירה על הכללים, התנהגות מסודרת ושמירה על החוק.