12 פצועים: אוטובוס תיירים התהפך בתאילנד - מאמצי החילוץ הסתבכו
אוטובוס תיירים שהיה בדרכו לבנגקוק איבד שליטה בגלל כתם שמן על הכביש והתהפך על צידו. במקום היו 12 פצועים, 2 במצב קשה, לא ידוע על ישראלים שנפגעו. במהלך מאמצי החילוץ, רכב ביטחון התנגש ברכב אחר וגרם לעוד פציעות. בנוסף, עמוד חשמל קרס במקום
אוטובוס בו היו 38 תיירים התהפך הלילה, בזמן שעשה את דרכו מצ'אנג מאי בצפון תאילנד לכיוון בנגקוק. כ-12 בני אדם נפצעו, בהם שניים במצב קשה, כך מסרה המשטרה. נכון לעכשיו לא ידוע על ישראלים שהיו מעורבים.
האוטובוס, כך על פי החשד, איבד שליטה לאחר שהחליק על כתם שמן בסביבות השעה 20:45 והוא התהפך על צידו. אחת הנוסעות סיפרה למשטרה שהנהג איבד שליטה לאחר שהחליק על המשטח החלק: "האוטובוס סטה והתהפך על פני הכביש", אמרה.
בנוסף, בזמן מאמצי החילוץ רכב חירום שהגיע למקום התאונה התנגש בטנדר אחר שכבר היה שם, ופצע מספר אנשים נוספים וגרם לעיכובים בשני הכיוונים של הכביש. לבסוף, המשטרה ויחידות חילוץ פינו את הכביש וניתקו את החשמל לאחר שעמוד שהתמוטט חסם את הנתיב. הנוסעים התקועים פונו לאזור בטוח בזמן שהמתינו לאוטובוס חלופי.