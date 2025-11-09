12 פצועים: אוטובוס תיירים התהפך בתאילנד - מאמצי החילוץ הסתבכו

אוטובוס בו היו 38 תיירים התהפך הלילה, בזמן שעשה את דרכו מצ'אנג מאי בצפון תאילנד לכיוון בנגקוק. כ-12 בני אדם נפצעו, בהם שניים במצב קשה, כך מסרה המשטרה. נכון לעכשיו לא ידוע על ישראלים שהיו מעורבים.

האוטובוס, כך על פי החשד, איבד שליטה לאחר שהחליק על כתם שמן בסביבות השעה 20:45 והוא התהפך על צידו. אחת הנוסעות סיפרה למשטרה שהנהג איבד שליטה לאחר שהחליק על המשטח החלק: "האוטובוס סטה והתהפך על פני הכביש", אמרה.