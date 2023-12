הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Iceland-Volcano-Eruption‎‏ (@‏‎icelandicvolcano‎‏)‎‏

ברשויות באיסלנד ממשיכים לעקוב אחר התפרצות הר הגעש בחצי האי רייקאנס (Reykjanes), שהתרחשה ביום שניח בלילה כ-10 ק"מ מעיר הבירה ריקיאוויק ומנמל התעופה הבינלאומי במדינה, השוכן בעיר Keflavík. נכון לעכשיו אורכה של זרימת הלבה הינה כ-4 ק"מ, אך השפעתה קטנה יחסית, היות ובמדינה נערכו להתפרצות ואף פינו תושבים מביתם לפני שזה קרה.

בתוך כך, עד לרגע זה נרשמו מעט מאוד הפרעות לנחיתות וההמראות במדינה. על פי דיווחים, כמה טיסות התעכבו בשעות בודדות, אך לא מעבר לכך. בחברת התעופה הלאומית, איסלנדאייר, מסרו: "להתפרצות יש השפעה מינימלית מאוד על הפעילות של החברה או על נמל התעופה. לוח הטיסות שלנו נותר ללא שינוי... בטיחות הנוסעים שלנו ושל הצוות היא תמיד בראש סדר העדיפויות ובלב כל החלטה שאנו מקבלים. אנו עוקבים אחר המצב מקרוב ונודיע לנוסעינו על כל התפתחויות חדשות".

יחד עם זאת, אחת האטרקציות המפורסמות במדינה - הלגונה הכחולה - סגרה את שעריה, ונכון להיום תישאר סגורה עד ה-27.12. זו הפעם השנייה בחודש האחרון שהמקום ניסגר, לאחר שבחודש שעבר החליטו על הפסקת הפעילות במקום בעקבות רעידות אדמה שהובילו לחשש מהתפרצות. המקום נפתח מחדש בסוף השבוע האחרון וכעת, כאמור, נסגר מחדש.

Enjoy some insane drone footage of Iceland’s volcano. The drone didn’t survive, but the footage did. Skilled piloting by @airbazoo pic.twitter.com/Ck75qFvaNP — Ethan Blagg (@ethanblagg) December 19, 2023

Apocalyptic scenes coming out of Iceland after a volcano erupted.



The volcano eruption began yesterday in Iceland’s Reykjanes peninsula- 3km north of the town of Grindavík.



pic.twitter.com/hOvfvzpIOX — Oli London (@OliLondonTV) December 19, 2023

בשנת 2010, התפרצות של הר געש במדינה גרמה לשיבוש הטיסות הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, זאת בגלל בגלל ענן האפר האדיר שנוצר בעקבותיה. 20 מדינות סגרו את המרחב האווירי שלהן והדבר השפיע על כ-10 מיליון נוסעים. כעת, כאמור, זה לא המצב, ותיירים יכולים להגיע ולטייל במדינה.