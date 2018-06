פשוט דוחה: ככה נראו תאי השירותים בטיסה ללונדון

זה לא סוד שמטוסים הם בעצם צינור מתכת ענק שמכיל לא מעט חיידקים ומחלות. ככה זה כשמעל 200 אנשים סגורים ביחד במקום קטן, שהמוני נוסעים ישבו בו לפניהם. אם תהיתם, בניגוד למה שנוטים לחשוב המקום הכי מזוהם במטוס הוא לא השירותים, אלא דווקא מגשי האוכל.

זה כנראה לא מה שניתן לומר על השירותים שתיעד בן פרי בטיסה של חברת ריינאייר מסיציליה שבאיטליה ללונדון. "לאחר עיכוב של ארבע שעות עלינו על המטוס וכשנכנסתי לשירותים גילית שהם ומשטחי ההחתלה לתינוקות מטונפים. זה היה מגעיל לחלוטין", צייץ פרי בטוויטר.

@Ryanair after a 4 hour delay I get on board to then find your toilets/baby changing facilities like this its absolutely disgusting!I mentioned this to a staff memeber after I come out of there and his reply was not our problem!! I see there customer care is not very important!! pic.twitter.com/w659xgw1D3