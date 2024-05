בעוד כמה שבועות נפתחת רשמית עונת הקיץ ורבים כבר הזמינו את החופשה שלהם, במיוחד במדינות אירופה שראו עלייה חדה בביקוש. כמו כן, לא מעט מטיילים ישכירו רכבים וינהגו בכבישי העולם, אבל נהגים באיטליה צריכים כעת להיות זהירים: יותר ויותר דיווחים עולים כעת על ניסיונות הונאה באמצעות מה שמכונה "עוקץ המראה".

בני זוג מהעיר גראץ שבאוסטריה נאלצו לאחרונה לחוות את ההונאה ממקור ראשון, ופרסמו את המקרה שלהם כדי להזהיר אחרים. כפי שדיווח אתר החדשות האוסטרי Heute.at, פרנץ ס' ואשתו נסעו על הכביש המהיר ליד פירנצה לאור יום, כשעקפה אותם מכונית ב.מ.וו לבנה ובאותו זמן נשמעה חבטה. לאחר מכן, המכונית חלפה על פני האוסטרים והנהג האיטלקי הצביע על מראת הצד השבורה שלו והוביל את בני הזוג לאזור מנוחה.

כפי שדיווח התייר האוסטרי, הנהג האיטלקי ציין שבני הזוג פגעו במראה שלו, ושברו אותה. הוא הראה להם דגם חלופי בטלפון הסלולרי שלו, שהיה אמור לעלות בסביבות 800 אירו (כ-3,000 שקלים) באיביי. לפי הדיווחים, הנהג הציע לבני הזוג להגיע להסכמה בלי להפעיל את הביטוח או משטרה. התיירים התמימים הסכימו ונתנו לו 560 אירו (כ-2,200 שקלים) במזומן.

מתברר שתרגיל ההונאה הזה אינו חדש, מתרחש בכבישי איטליה, במיוחד באזורי תיירות, כבר כמה שנים. על פי הדיווחים, פרנץ ס' ואשתו גילו זאת כשהסתכלו על התיעוד במצלמת הרכב שלהם: ניתן היה לראות בבירור כי מראת הצד של ה-ב.מ.וו כבר הייתה שבורה לפני כן והנהג חיפש קורבנות פוטנציאליים.

איך עובד "עוקץ המראה" באיטליה?

לפי ה-ÖAMTC, מועדון רכב אוסטרי המונה למעלה מ-2.2 מיליון חברים, הרמאים זורקים חפץ, לעיתים קרובות אבן, על המכוניות של הקורבנות שלהם כשהם נוסעים על פניהם. האבן יוצרת את רעש החבטה ולאחר מכן הם מצליחים לגרום למכונית השנייה לעצור. בדרך כלל הכל קורה מהר מאוד כשלא פעם הנוכלים מציירים שריטה על המכונית של הקורבן מבלי שהוא שם לב, כדי לגרום לו לחשוב שמדובר באזור שפגע במראה.

ה-ÖAMTC מייעץ לתיירים להישאר במכונית לאחר העצירה ולהודיע ישירות ​​למשטרה – העבריינים בדרך כלל בורחים מרצונם. או אפילו יותר פשוט, להמשיך לנסוע בלי לעצור: "העבריינים האלה מאורגנים היטב וממש חכמים. הכל מאוד אמין וקורה מהר", אמר פרנץ ס'. ולמרות שקיים סיכוי קטן להצלחה, הוא ואשתו שוקלים כעת להגיש תלונה נגד הנהג הנוכל בפעם הבאה שישובו לאיטליה.