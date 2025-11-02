תאילנד: ישראלי נעצר בנמל התעופה בחשד לעבירות

משטרת ההגירה בתאילנד עצרה אזרח ישראלי החשוד בעבירות פליליות חמורות בישראל. השוטרים עצרו אותו בזמן שניסה להימלט מקו סמוי דרך נמל התעופה המקומי. החשוד, צעיר בן 22, נעצר היום על ידי צוותים ממשטרת ההגירה של מחוז סוראט תאני בשיתוף יחידות חקירה מקומיות. על פי הדיווחים, הוא מבוקש בישראל בחשד לשוד מזוין, איומים, פריצה וגניבת רכוש יקר ערך, בהם תכשיטים, דרכונים ומחשבים ניידים.

לפי גורמי האכיפה בתאילנד, הצעיר נמלט מישראל לאחר שביצע את העבירות, ואותר בקו סמוי לאחר שהמשטרה הצליחה לאתר אות ממחשב נייד גנוב השייך לאחת הקורבנות. בעקבות האיתור, פעלה המשטרה בתיאום עם הנספחות המשטרתית של שגרירות ישראל בתאילנד לצורך מעצרו.

הישראלי נעצר לפני שהספיק לעזוב את המדינה | צילום: לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

במהלך החקירה התברר כי החשוד הסתתר באזורי התיירות באי, בהם חוף צ'אוונג, ואף ניסה להטעות את הרשויות באמצעות דיווחי לינה כוזבים. לאחר שעלה כי הזמין טיסה לעזוב את האי, הוצב לו מארב בנמל התעופה הבין-לאומי של סמוי, שם נעצר כאשר נכנס לטרמינל הנוסעים.

המשטרה מסרה כי לחשוד עבר פלילי נוסף, הכולל עבירות סחר בסמים ומעשי אלימות, ולכן נאסר עליו לשהות בתחומי תאילנד בהתאם לסעיף 12(7) בחוק ההגירה התאילנדי משנת 1979. אשרת השהייה שלו בוטלה והוא נעצר ויועבר לישראל לצורך העמדה לדין.