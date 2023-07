Europe heatwave - latest: Experts warn continent may face its 'hottest temperatures ever recorded' — Sky News (@SkyNews) July 15, 2023

במהלך סוף השבוע נרשמה הקלה מסוימת וזמנית מהטמפרטורות הגבוהות ברחבי דרום-מרכז אירופה. עם זאת, על פי ההערכות זה לא יימשך זמן רב. הים התיכון שוב מתחמם יתר על המידה והימים הבאים יביאו טמפרטורות גבוהות במיוחד למדינות רבות בדרום וביניהן ספרד, איטליה ובהמשך גם ביוון.

בתוך כך, 16 ערים ברחבי איטליה הועלו לדרגה אדומה, כאשר המדינה ממשיכה לחוות גל חום קשה ועומדת בפני אפשרות של טמפרטורות שוברות שיאים. אזורי רומא, פירנצה ובולוניה הם בין האזורים שהושפעו מגל החום, כאשר חזאים אומרים כי סיציליה וסרדיניה עלולות לחוות טמפרטורות שמטפסות עד 49 מעלות, שיהיו החמות ביותר שנרשמו אי פעם באירופה.

"העלייה הכללית בטמפרטורות נובעת מגל האוויר החם מאוד שמגיע ישירות מאפריקה", מסביר המטאורולוג מתיה גוסוני, מ-ilMeteo.it. "זה מסביר מדוע האקלים יהיה דומה לזה של הסהרה". עם זרימת האוויר הלוהטת, החום יחמם את האוויר במיוחד באזורי המרכז, הדרום והאיים. יום שלישי אמור להיות היום של שיאי טמפרטורות והתרעת החום אמורה להימשך עד יום שישי.

No respite in sight for heat-stricken southern Europe https://t.co/buRGAv1JAu — BBC News (World) (@BBCWorld) July 15, 2023

"החדשות בכל תחנות הטלוויזיה והרדיו מזהירות את האנשים מפני גל חום חזק מאוד ויש הרגשה שסוף העולם מגיע. זה הנושא היום והבעיות האחרות יורדות מהפרק. אנשים נוטפי זיעה ומחפשים מחסה בצל, אין מזגנים בחנויות ובמקומות סגורים כמו משרדים ואין הרבה מקומות שאפשר לברוח אליהם מהחום. אולי הפעם השינוי האקלימי יישאר בזיכרון יותר משבוע", אומר יוסי שמתגורר במילאנו שבצפון איטליה.

לפי גוסוני, בבירה רומא הטמפרטורות יעלו בכ-10 מעלות מעל הממוצע לתקופה. "טירוף אקלימי שיורגש גם ברומא שם המעלות אמורו להגיע ל-43 מעלות, השיא ההיסטורי של העיר". הוא מסביר שהאנטיציקלון האפריקאי פועל כמגן על כל האזור: "הוא מונע כניסת זרמים קרירים יותר".

גם בספרד דווחו שוב טמפרטורות של מעל 40 מעלות. "שיא החום מגיע בשבע שמונה בערב עם 39 מעלות. במהלך היום הטמפרטורות גבוהות כל הזמן ולא יורדות משלושים, אבל מזיעים פחות מבתל אביב כי יש פחות אחוזי לחות", אומר לי שחזר אתמות ממדריד. למרות שבסוף השבוע הטמפרטורות היו מתונות יותר באיים הקנריים, שריפה באי לה פלמה גרמה לפינוי מנע של כ-500 בני אדם. גורמים רשמיים הזהירו כי רוחות משתנות והשטח היבש היבש באזור עלולים להגדיל את מספר המפונים.

Wildfire breaks out in Spain's Canary Islands as a heatwave grips southern Europe



See morehttps://t.co/iZQQIvcRvj pic.twitter.com/dRrWKY3C4p — Sky News (@SkyNews) July 16, 2023

באתונה בירת יוון, שם הטמפרטורה צפויה להגיע ל-41 מעלות צלזיוס, החליטו גורמים רשמיים להשאיר את אתר האקרופוליס ההיסטור סגור מהצהריים עד 17:30 כפי שעשו ביום שישי.

גם במדינות צפוניות יותר באירופה המעלות הגיעו לשיאים חדשים. הרשויות בפולין הזהירו במיוחד מבוגרים יותר להישאר בתוך הבית או בצל כשהטמפרטורות הגיעו ל-35 מעלות צלזיוס. המצב היה דומה גם באוסטריה, שם המעלות גם היו גבוהות מהממוצע: "חם ברמת ישראל, כלומר אזור ה-32 מעלות. אבל זה קשוח לתיירים כי זה לא שאתה במזגן במשרד, אתה רוצה להסתובב בעיר, אז מסתובבים קצת ובעיקר שותים קפה או בירה. באופן כללי לפחות בווינה הם לא ממש ערוכים לזה, אין מיזוג בכל מקום וגם אם יש זה חצי כוח. אבל אני לא יודע אם זה מעניין אותם כי הם אוהבים לשבת בחוץ", מספר אריק שמטייל כעת בווינה.

Millions of people faced dangerously high temperatures on Saturday across the globe, including the United States, as experts forecasted record heatwaves in Europe and Japan. https://t.co/y5iBIWiSkI — WION (@WIONews) July 16, 2023

הטמפרטורות בצ'כיה זינקו גם הן אתמול (15 ביולי), ורשמו שיא חדש של 38.6 מעלות בפלזן-בולבץ' (Bolboci-Plzeň) במערב המדינה, עלייה מהשיא הקודם של 36.8 צלזיוס ליום זה שנקבע בפודבראדי (Poděbrady), מזרחית לפראג ב-2007 , אומר המכון ההידרומטאורולוגי הצ'כי.

בטורקיה, ערי החוף בדרום ובדרום-מערב הגיעו ל-30 מעלות ול-40 מעלות במקומות מסוימים. עיירת הנופש הפופולרית אנטליה הגיעה לשיא של 44 מעלות. בערים הצפון-מערביות אדירנה, קירקלרלי וטקירדג, 48 אנשים פונו לחדרי מיון עם תסמינים של מכת חום ביומיים האחרונים, כך דיווחה הסוכנות הממשלתית אנדולו.

החום מכה גם בישראל

ישראל חווה גם היא גל חום קשה, עם טמפרטורות גבוהות שהביאו גם את פינויו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית החולים לאחר שבילה על שפת הכנרת וככל הנראה התייבש. על פי התחזית לימים הקרובים, מחר (שני) גל החום הכבד יימשך ויהיה שרבי בהרים ובפנים הארץ, הביל במישור החוף, וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשלישי עומס החום ייחלש, אך עדיין יהיה חם מהרגיל, כאשר רביעי גל החום יימשך וישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.

>> פרטים נוספים על התחזית וכל מידע נוסף ומקיף על מזג האוויר ניתן למצוא באתר מטאו-טק