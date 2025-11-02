חברת הלואו-קוסט ראיינאייר ניצבת בפני גל ביקורת חריף לאחר שהודיעה כי תפסיק להנפיק כרטיסי עלייה למטוס מנייר ותעבור למערכת דיגיטלית בלבד החל מ-12 בנובמבר 2025. ההחלטה, שמטרתה להביא ל"חסכון בנייר ב-100 אחוזים", עוררה האשמות בדבר אפליה וגילנות, כאשר ארגוני גמלאים טוענים כי היא תפגע במיליוני נוסעים שאין להם סמארטפון או שאינם מיומנים בשימוש בטכנולוגיה.

על פי הנהלים החדשים, נוסעי ראיינאייר יחויבו לבצע צ'ק-אין אונליין ולקבל את כרטיס העלייה למטוס דרך אפליקציית החברה בלבד. האפשרות להדפיס כרטיס בבית או לקבלו בדלפק בנמל התעופה תבוטל לחלוטין. בחברה טוענים כי המהלך יאפשר חוויית טיסה "מהירה, חכמה וירוקה יותר" ויחסוך כ-300 טון נייר בשנה.

מעכשיו הנוסעים יצטרכו להציג את הטלפון כדי להראות כרטיס | צילום: dominika zara, shutterstock

פרסומת

ביקורת חריפה: "מהלך מפלה ומביש"

ארגונים המייצגים נוסעים מבוגרים, בהם Age UK ו-Silver Voices, גינו את המהלך וטענו כי מדובר ב"צעד שמחריף את ההדרה הדיגיטלית". דניס ריד, מנהל Silver Voices, אמר: "זהו צעד מביש. למעשה הם אומרים שאינם רוצים נוסעים מבוגרים. מדובר במדיניות מפלה שתיצור כאוס, מה יעשה נוסע שיגיע בלי האפליקציה? זה יבודד אנשים מבוגרים מהחברה".

לפי נתוני רשות התקשורת הבריטית (Ofcom), כ-17 אחוז מבני 65 ומעלה בבריטניה אינם מחזיקים בסמארטפון, ונתוני Statista מעלים כי המספר עשוי להגיע ל-23 אחוז. ארגון הצרכנות ?Which מזהיר כי המדיניות החדשה עלולה להקשות מאוד על נוסעים מבוגרים, במיוחד באזורים שבהם ריינאייר היא חברת התעופה היחידה.

פרסומת

חלק מהנוסעים זועמים על המהלך הזה | צילום: Thierry Monasse, getty images

מנהל השיווק הראשי של ראיינאייר, דארה בריידי, הגדיר את המהלך כ"שדרוג חוויית הנסיעה". לדבריו, נובמבר נבחר לתאריך ההשקה מפני שמדובר בתקופה רגועה יחסית בענף התעופה. מנכ"ל החברה, מייקל או'לירי, טען כי רוב מוחלט של נוסעי ראיינאייר כבר משתמשים בטלפונים חכמים: "בין 85 ל-90 אחוזים מהנוסעים כבר מגיעים עם סמארטפון. כמעט מאה אחוזים משתמשים בטכנולוגיה הזו, ואנו רוצים שכולם יעברו אליה".

או'לירי הוסיף כי גם אם נוסע יאבד את הטלפון או תיגמר לו הסוללה, ניתן יהיה להנפיק לו כרטיס חדש ללא תשלום, כל עוד ביצע צ'ק-אין אונליין לפני ההגעה. "אם איבדת את הטלפון, אין בעיה. אם הסוללה נגמרה, יש לנו את הנתונים שלך במערכת. אף אחד לא ייתקע, רק תוודאו שביצעתפ צ'ק-אין מראש", הוא אומר. למרות זאת, חלק מהיעדים, בהם מרוקו, ימשיכו לדרוש כרטיסים מודפסים בשל תקנות מקומיות, וריינאייר הודיעה כי היא תדפיס אותם עבור הנוסעים במקום.

פרסומת

שאלות בפרלמנט ותגובה רגולטורית

המהלך עורר גם דיון בפרלמנט הבריטי, וחבר הפרלמנט מטעם הליברל-דמוקרטים, איאן סולום, שאל את משרד התחבורה כיצד תיבחן השפעת המדיניות על גמלאים ונוסעים ללא סמארטפון. שר התחבורה מטעם הלייבור, קיר מאת'ר, השיב כי חברות תעופה מחויבות לפעול לפי חוק זכויות הצרכן מ-2015, וכי רשות התעופה האזרחית (CAA) תפקח על עמידת ריינאייר בדרישות החוק. לפי הרשות, דרישה לביצוע צ'ק-אין אונליין עשויה להיות לגיטימית, כל עוד היא מנוסחת באופן ברור והעמלות הנלוות אליה סבירות.

המהלך עשוי להשפיע גם על חברות אחרות | צילום: Matej Kastelic, shutterstock

ריינאייר מסרה כי נוסעים שביצעו צ'ק-אין באתר החברה אך אין להם סמארטפון יוכלו לקבל כרטיס עלייה למטוס בדלפק ללא תשלום. עם זאת, לא פורסמו הנחיות ברורות כיצד בדיוק ייעשה הדבר או כמה זמן מראש על הנוסעים להגיע לנמל התעופה. ב-?Which מתחו ביקורת על היעדר שקיפות מצד החברה: "ריינאייר לא סיפקה מידע ברור כיצד נוסעים ללא סמארטפון יקבלו את הכרטיס בנמל התעופה".

פרסומת

סוף עידן הכרטיס המודפס?

המעבר של ריינאייר מאותת על תחילתו של עידן חדש, ואולי על סופו של כרטיס העלייה למטוס המודפס. בחברה טוענים כי מדובר במעבר טבעי, בדומה למגמות בתעשיות אחרות כמו מוזיקה וספורט, שכבר עברו לכרטיסים דיגיטליים בלבד. עם זאת, ב-Age UK קוראים לחברה לשנות כיוון, וקרוליין אברהמס, מנהלת הארגון, אמרה: "על החברה לספק תמיד חלופה שאינה מפלה את מי שאינם מחוברים לעולם הדיגיטלי".